מסיבת סיום מסכת נדרים ופרידה מהרב אליהו דורדק | זמן קיץ התשפ"ו | ישיבת מאור טוביה

הרב אליהו דורדק נפרד מישיבת מצפה יריחו לאחר עשרות של עשייה חינוכית ותורנית. "מצד אחד זה צער הפרידה, מצד שני כל תלמיד חכם יש לו רגעים שבהם הוא רוצה להתפתח עם עצמו, עם הספרים, להגות בדברי תורה. זה היה רצונו של הרב אלי", אמר ראש הישיבה הרב שבתי סבתו.

הרב סבתו, נשא דברים שבהם שיתף בזיכרונות משנות ההיכרות הראשונות עם הרב דורדק, שיבח את פועלו לאורך השנים והעניק לו ברכת הדרך להמשך דרכו.

הרב סבתו סיפר כי הכיר את הרב דורדק כבר בראשית דרכו, כאשר הגיע ללמוד במסגרת בית המדרש לתורה, ומאז ליווה אותו לאורך התחנות השונות בהקמת מוסדות התורה. "הוא היה לי כל הזמן מלווה אותי בתמידות, כל מקום שאני הולך חתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה".

הרב סבתו הדגיש כי אחת התרומות המרכזיות של הרב דורדק הייתה הרוח שהביא עמו לישיבה. "הוא הביא לישיבה את רוח ההתלהבות", אמר, והוסיף כי "ההתלהבות שלו עם החזון שלי" יצרו שילוב ייחודי שהשפיע על תלמידים רבים לאורך השנים. הוא תיאר את הרב דורדק כאדם ששמר על התלהבות של "ילד שפעם ראשונה פותח ספר", גם לאחר שנים רבות של עשייה תורנית וחינוכית.

עוד הזכיר הרב סבתו את חלקו של הרב דורדק בשימור ובהפצת שיעורי התורה. הוא סיפר כי בראשית הדרך דאג להעתקת כל הקלטות השיעורים, ובכך נשמרו חומרי לימוד רבים גם לאחר שמכשיר ההקלטה התקלקל. המהלך היה בעל חשיבות רבה להפצת התורה ולהמשך הנגשת השיעורים לדורות של תלמידים.

בדבריו עמד הרב סבתו גם על עבודתו החינוכית של הרב דורדק ועל השפעתו האישית על תלמידי הישיבה. הוא הזכיר כיצד היה מקדיש את ימי בין הזמנים ללימוד אינטנסיבי עם תלמידים, ואף סיפר כי היו תלמידים שלמדו עמו מסכת שלמה בקצב של שמונה דפים ביום. "הם לא שוכחים עד היום את הלימוד הזה", אמר, כשהוא מדגיש את עוצמת ההשפעה שהותיר על תלמידיו.

הרב סבתו התייחס גם לתרומתו של אביו של הרב דורדק, ארתור דורדק, שסייע במשך שנים לישיבה באמצעות גיוס תרומות בארצות הברית. "פעילותו הייתה חיונית להתפתחות הישיבה", והוא עשה אותה במסירות רבה, בדיוק ובהתמדה, גם בגיל מבוגר.

לצד תחושת הפרידה, הדגיש הרב סבתו כי הוא רואה בשלב החדש גם הזדמנות עבור הרב דורדק להעמיק בלימוד, בכתיבה ובהפצת תורה. "אנחנו רוצים לברך אותו. יהי רצון שתזכה לחיים ארוכים, נחת לכל יוצאי חלציך, ותמשיך להשפיע בדרכים שלך - ספרים, רעיונות ואהבת תורה. ימלא ה' כל משאלותיך לטובה ולברכה".

לאחר דברי ההערכה שנשא הרב שבתי סבתו, נשא דברים גם הרב אליהו דורדק, שנפרד מישיבת מצפה יריחו לאחר עשרות שנים. בדבריו חזר אל תחילת דרכו וסיפר כיצד המפגש עם הרב סבתו עיצב את מסלול חייו התורני והאישי.

הרב דורדק סיפר כי עוד בצעירותו חיפש דרך ללמוד תורה באופן מעמיק, ואף הניח בצד את לימודיו באוניברסיטה כדי להתמסר ללימוד הש"ס. "עניין אותי איך לומדים תורה", אמר, וסיפר כי לאחר שהחל ללמוד בקיאות של שני דפים ביום הבין כי "זה המסלול שלי, והוא בירך אותי תמיד".

בהמשך תיאר את המפגש הראשון עם הרב סבתו, שנחרת בזיכרונו. "עמדתי שם בדרך עם ציפייה, עם צימאון, עם רצון להמשיך הלאה", סיפר, והוסיף כי מאותו מפגש נולד גם רעיון הקמת ספריית קלטות תורנית. לדבריו, הוא השקיע את כספי הבר־מצווה שלו - כאלף דולר - ברכישת קלטות, כדי שכל תלמיד יוכל ליהנות מהשיעורים כפי שהוא עצמו ביקש ללמוד מהם.

הרב דורדק הוסיף כי הקשר עם הרב סבתו הפך במהרה לקשר של תלמיד ורב שליווה אותו בכל תחנות חייו. "מצאתי את הרב, ונפשי נקשרה בנפשו", אמר, והוסיף כי ראש הישיבה היה נוכח ברגעים המשמעותיים בחייו, ובהם גם חתונתו, שבה חתם על כתובתו.

בדבריו תיאר הרב דורדק את שנות עבודתו לצדו של הרב סבתו ואת תחושת השליחות שליוותה אותו. "כל ימיי ניסיתי להיות עבד נאמן", אמר. "לא סתם אני אומר עבד. מה שהרב אומר - אני עושה. אם זה צבא של בלטות או חרסינה, אם זה טוב לישיבה כי זה מה שהרב רוצה - אני האמנתי בו וראיתי בעיניי שככה באמת טוב".

לדבריו, גם המשימות שנראו טכניות היו עבורו חלק משימוש תלמידי חכמים. הוא סיפר כיצד היה מסייע לראש הישיבה בהכנת מסמכים, בתרגום ספריו לאנגלית, בארגון סדר יומו ובהגנה על זמנו, והגדיר את התקופה כ"זכות גדולה מאוד". עוד ציין כי אחד השבחים היקרים ביותר שקיבל היה כאשר הרב סבתו אמר לו, "היית הכי נאמן".

לקראת סיום דבריו ביקש הרב דורדק לחשוף את מה שעומד בבסיס הנהגתו של הרב סבתו. "כשהרב מסתכל עליכם, כשהרב מלמד אתכם, כשהרב אוהב אתכם - זו אהבה גדולה מאוד. הביטוי לאהבה של הרב הוא בהכנת דברים ובהגשתם לתלמידים. הנה, אני משתף אותך בטוב - אני אוהב אותך".

הרב דורדק חתם את דבריו בהתייחסות לחזון החינוכי של הישיבה, שהוביל אותו לאורך השנים. "אני מאוד מתחבר למה שהרב אומר על החזון. החזון הזה, ללמוד משנה וש"ס, הוא דבר שמאוד התחבר אליי, כמו איזה ניצוץ שמתחבר".