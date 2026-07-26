ועתה אלוקינו - להקת זמרת הארץ & אברהם יצחק | ועתה אלוקינו | מצוה טאנץ | ניגון באבוב | עוד

להקת "זמרת הארץ" והזמר אברהם יצחק רוזנצויג הוציאו את השיר החדש "ועתה אלוקינו", המבוסס על הפסוק מספר דברי הימים, "וְעַתָּה אֱ-לֹהֵינוּ מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ וּמְהַלְלִים לְשֵׁם תִּפְאַרְתֶּךָ".

בלהקה מספרים כי מדובר בפסוק מתוך תפילת ההודיה של דוד המלך לאחר התנדבות העם לבניין בית המקדש, הנאמר מדי בוקר בתפילת שחרית.

בתיאור השיר כתבו חברי הלהקה, "מילים עוצמתיות אלו מבטאות את רגשי ההודיה שאנו מרגישים על גודל חסדי ה' העוטפים אותנו. בפרט בתקופה מיוחדת זו, תוך כדי נוראות נפלאות ה' במלחמה על אויבינו, השבת הבנים לגבולם והתרחבות ההתישבות במרחבי ארץ ישראל הקדושה. אין כמו עולם הניגון כדי לתת למילים אלו כנפיים להתרומם יותר על ידם".

עוד הוסיפו חברי הלהקה, "בהמשך תפילה זו, אומר דוד המלך: 'כי ממך הכל ומידך נתנו לך'. הכל מאיתו יתברך והכל לכבודו יתברך. זה מה שאנחנו מרגישים". הם ציינו כי, "תוך כדי שרות מילואים ממושך של חלקינו, יצרנו את השיר המיוחד הזה. הוספנו אליו מחרוזת של כמה שירים שאנחנו מנגנים בחתונות, לרומם ולשמח איתם את החתן והכלה ואת לבבות הקהל".

את הלחן לשיר ייחסו לחסידות "תולדות אהרן", בעוד שעל העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד יגאל שטטנר, לו הודו חברי הלהקה יחד עם ידידיה מאיר תדהר. "עשו עבודה מדהימה, במאור פנים, נעימות ומקצועיות".