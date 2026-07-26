צופית גרנט התייחסה בריאיון בקשת 12 לטענות שממשיכה להעלות מיכל רנד, רעייתו הראשונה של בעלה, שולי רנד, נגד השניים ברשתות החברתיות.

לדבריה, "היא באמת טרגדיה. אתמול היא עלתה לאיזשהו שידור חי מאוד כואב, באמת כואב לה, אבל אין שם מילה אמת".

גרנט דחתה גם את הטענות שלפיהן רנד אינו בקשר עם ילדיו ואמרה, "השקרים ששולי נאלץ להתמודד איתם, שהוא לא בקשר עם הילדים וכל השטויות האלה, זה לא היה ולא נברא. הוא בקשר מדהים, תומך ורגיש מאוד עם הילדים שלו".

גרנט סיפרה כי לטענתה גם היא עצמה משלמת מחיר בעקבות הפרסומים נגדה: "היום איזו מישהי קיללה אותי באיזושהי צורה נורא גסה, 'הלוואי שתהיי חולה' ועוד כל מיני קללות מדי פעם".

לדבריה, כאשר הציבור נחשף לאדם שנמצא במצב קשה, יש מי שמחפשים להטיל את האחריות על אחרים: "כשרואים אדם במצב קורבני מאוד אומלל, משדר בלי שיניים, במצב קשה מאוד, מדווח על עוני, נראה הכי לא קוהרנטי שיש, צריך להאשים מישהו".