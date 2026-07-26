ביישוב ענב בשומרון התקיימה הבוקר (ראשון) ברית המילה לנכדו של השר בצלאל סמוטריץ', בנם של תמר ובניה.

האב, בניה, נפצע באורח קשה לפני ארבעה חודשים במהלך הלחימה בגבול לבנון.

השר סמוטריץ' שיתף בהתרגשות מהמעמד המשפחתי, "בניה שלנו שנפצע במלחמה מכניס היום את בנו בבריתו של אברהם אבינו". בהמשך הוסיף, "זה הניצחון של עם ישראל אל מול האויב הרצחני. עם ישראל חי".

במהלך הברית הוכרז שמו של התינוק, ינון. במעמד השתתף גם הרב חיים גנץ, שהרך הנולד הוא נינו.

בסנדקאות כובד הרב יצחק בן שחר, ראש ישיבת קדומים. בברכות כובד הרב חיים ירוחם סמוטריץ', ובעמידה לברכות כובד הרב דודי דודקביץ'.