עמית שקדי, אברך בישיבת ההסדר אורות שאול ובוגר ישיבת ההסדר מעלות, מפרסם ספר חדש 'נעם ה' - דרכי לימוד ומאמרים לאור תורת ארץ ישראל', העוסק בתורת ארץ ישראל ובדרכי הלימוד שלה.

בהקדמת הספר הוא מספר כי הדברים נולדו מתוך רצון אישי לעשות סדר בדרכו בלימוד, אך בהמשך הבין כי ייתכן שיוכלו לסייע גם ללומדים נוספים המבקשים להעמיק בדרך זו.

הוא מספר כי בשנים האחרונות נכתבו ספרים ומאמרים רבים על תורת ארץ ישראל, אולם פעמים רבות נוצרת התחושה שמדובר בדרך השמורה ליחידי סגולה בלבד. "התחושה היא שרק ה'גדולים' באמת יכולים ללמוד בצורה זו", הוא כותב, ומוסיף כי אחת ממטרות הספר היא להראות שגם תלמידים יכולים לרכוש את הכלים ללימוד כזה, מתוך עבודה מסודרת, עמל ודיוק.

שקדי מתאר את השפעתם של רבותיו על עיצוב דרכו. הוא מספר כי אצל הרב יהושע ויצמן למד לחפש את המשמעות הפנימית החבויה מאחורי הסוגיה, מתוך ההבנה כי "מאחורי הפשט חבוי אור שרק 'מחכה' שיבואו ויחשפו אותו". בהמשך, בלימודיו אצל הרב תמיר גרנות, פגש דרך המדגישה עיון איטי ויסודי במקורות, מעבר מן הגמרא אל המקורות המקבילים ואל דברי חז"ל, עד לחשיפת עומקה של הסוגיה.

בהקדמה מתייחס שקדי גם לחשש המלווה תלמידים המבקשים לעסוק במשמעות הפנימית של הסוגיה. "מי אמר לי שאני אומר את הדבר הנכון בסוגיה? אולי כל מה שאני אומר בסוגיה הם הבלים חלילה?", הוא משתף, אך משיב כי התורה ניתנה לאדם כדי לעמול בה ולהבינה, כל עוד הדבר נעשה מתוך ענווה ומתוך רצון כן להגיע לאמת.

הוא מרחיב כי תורת ארץ ישראל אינה מסתפקת בהוספת רעיונות יפים ללימוד, אלא מבקשת לבנות את המשמעות מתוך הסוגיה עצמה. "אנסה להראות איך תורת ארץ ישראל אינה רק רעיון יפה, אלא היא לב ליבה של הסוגיה", הוא כותב, ומדגיש כי הדרך מחייבת דיוק בגמרא, בראשונים ובאחרונים, עד לחידוש המתברר מתוך המקורות עצמם.

שקדי מדגיש כי אין מדובר בתחליף ללימוד הישיבתי המקובל, אלא בקומה נוספת הנבנית על גביו. "אין אנו זונחים את תורת 'בבל'... תורת בבל בה אנו הוגים ועוסקים בנתה את הבניין ואנו מוסיפים עליו קומה", הוא כותב, תוך שהוא מצטט את דברי רבי נחמן מברסלב על הוספת ה"נועם" של ארץ ישראל לבירורים שנעשו בתלמוד הבבלי.

בהמשך הוא מגדיר את תורת ארץ ישראל כחיבור בין הלכה ואגדה, מתוך ההבנה שהתורה כולה ניתנה ממקור אחד. עוד הוא מביא בשם הרב ויצמן כי ההגדרה הפשוטה ביותר לתורת ארץ ישראל היא "לקחת את חז"ל ברצינות", כלומר לדייק בלשון הסוגיה, בפסוקים ובדברי חז"ל, ומתוך כך לחשוף את דבר ה' העולה מן התורה.