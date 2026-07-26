במשך כשבועיים הוא הסתובב עם סוד ששווה 10 מיליון ש"ח. כעת הגיע הזוכה המאושר בדאבל לוטו לבית מפעל הפיס וסיפר על הרגע שבו גילה שהטופס שמילא הפך אותו למיליונר - ועל האדם שלו הוא עדיין מחכה לספר.

הזוכה, בשנות ה־50 לחייו, נוהג לדבריו למלא לוטו מדי שבוע באמצעות טופס קבוע שאת מספריו הוא משכפל כבר תקופה. גם הפעם הוא הגיע לדוכן כדי לשלוח טופס חדש, ובאותה הזדמנות ביקש מבעל המקום לבדוק עבורו את הטופס הקודם.

"הפעם הגעתי לדוכן על מנת לשלוח טופס ואמרתי לבעל הדוכן לבדוק את הטופס הקודם שמילאתי", סיפר.

הבדיקה העלתה מיד שמדובר בזכייה בסכום גבוה, אך בשלב הזה הוא עדיין לא ידע עד כמה גבוה. "המחשב הראה שזו זכייה בסכום גבוה, אבל בעל הדוכן לא ידע לומר מה סכום הזכייה. הוא אמר לי שאני יכול לסרוק את הטופס ולראות באיזה סכום זכיתי".

ואז הגיעה הבשורה ששינתה הכול. הזוכה סרק את הטופס וגילה על המסך את הסכום: 10 מיליון ש"ח.

"הסריקה הראתה שזכיתי ב־10 מיליון. מאוד התרגשתי והטלפון הראשון היה לאשתי - אמרתי לה: זכיתי בלוטו", שחזר.

גם אחרי שגילו כי הפכו בן רגע לזוכים במיליונים, בני הזוג החליטו שלא למהר ולשתף אחרים. הם שמרו את הסוד ביניהם וניסו לעכל את גודל הבשורה.

"לקח לנו קצת זמן לעכל ובינתיים השארנו את דבר הזכייה בין שנינו", סיפר הזוכה. אלא שיש אדם אחד שלו הוא מחכה במיוחד לספר: "יש לנו בן לוחם ואני רק מחכה שיגיע הביתה לבשר לו את הבשורה המשמחת".

למרות סכום הזכייה הגדול, בני הזוג אינם מתכננים לדבריו מהפכה בחייהם. המשימה הראשונה כבר ברורה: לסיים את המשכנתא. "הדבר הראשון שאני ואשתי נעשה זה לסגור את המשכנתא", סיפר. "נשמור על החיים הרגילים שלנו ונתפנק קצת יותר בטיולים לחו"ל".