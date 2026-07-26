חמש נקודות התיישבות חדשות הוקמו ביממה האחרונה באזור השומרון, בעקבות הפיגוע סמוך לחוות גלעד שבו נפל בניהו מלט הי"ד ורב סרן יובל עזרא.

לדברי היוזמים, מדובר במהלך שנועד להנציח את זכרו של מלט ולהוות "תשובה ניצחת לטרור".

על פי הודעת היוזמים, שלוש מהנקודות הוקמו באזור חוות גלעד. אחת מהן הוקמה במקום הפיגוע עצמו, ואחרות לאורך ציר גלעד ובסמוך לכפר תל, שממנו יצאו המחבלים, במטרה לחזק את האחיזה היהודית באזור.

בניהו מלט, תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות, הגיע לזירת הפיגוע לאחר שקבוצת מטיילים הותקפה סמוך לכפר תל.

במהלך האירוע נחטף נשק מכוחות הביטחון שהגיעו למקום, ובירי שבוצע לאחר מכן נהרגו מלט ומפקד הפלוגה, רב סרן יובל עזרא.

לדברי היוזמים, שתי נקודות נוספות הוקמו בהר עיבל, סמוך למזבח יהושע, ובעמק המכמתת, סמוך לכפר עוורתא ולבסיס חטמ"ר שומרון.

לדבריהם, מלט היה שותף לאורך השנים לקידום מיזמי התיישבות, לשימור אתרי מורשת ולהובלת יוזמות לחיזוק האחיזה הישראלית בשטח, והם מתכוונים להמשיך את מפעל חייו באמצעות הקמת נקודות התיישבות נוספות בימים הקרובים.