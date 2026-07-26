דגן וחירט וילדרס בשומרון רועי חדי

יו"ר האופוזיציה בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חירט וילדרס, פתח השבוע את ביקורו בישראל כאורחו של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן.

הביקור מתקיים על רקע המתיחות בין ישראל להולנד והחלטת ממשלת הולנד לאסור ייבוא מוצרים מיהודה ושומרון.

וילדרס בחר לפתוח את ביקורו ביישוב המתחדש שא-נור שבצפון השומרון. לאחר צאת השבת הגיע לביתו של דגן לארוחת ערב, קיים עמו פגישה ממושכת ולאחר מכן סייר ביישוב ושוחח עם תושביו.

במהלך הסיור הוצגה לו "תוכנית ההתחברות" להקמת 19 יישובים חדשים בצפון השומרון. וילדרס אמר לדגן: "יוסי, אני גאה מאוד להיות כאן עם 'האריה מהשומרון'. לפני 21 שנים גורשת מכאן, ועכשיו אתה חוזר עם תוכנית ענקית ליישב מחדש את השומרון כולו. אני גאה בך מאוד, זו הדרך היחידה - זו האדמה שלכם, הארץ שלכם, ההיסטוריה שלכם והדת שלכם. אתה אדם אמיץ מאוד".

דגן הודה לו על תמיכתו בישראל ואמר: "אני נרגש לארח אותך בשא-נור, בביתי, בלב ארץ ישראל. אתה מנהיג אמיץ, ואני יודע מה אתה עושה למען העתיד של אירופה, הולנד וישראל. אתה המנהיג הראשון שהבין וחינך לכך שאנחנו חייבים לעמוד יחד ולהילחם יחד".

דגן הוסיף והדגיש את המשמעות הביטחונית של ההתיישבות: "מה שאנחנו עושים יחד, זה קודם כל לבנות מחדש את המולדת שלנו, הארץ מהתנ"ך. אנחנו בונים יחד את העתיד של ישראל, של אירופה ושל העולם. אחרי ה-7 באוקטובר, ברור יותר מתמיד שהיישובים שלנו בצפון השומרון הם חגורת הביטחון של מדינת ישראל כולה".

וילדרס הסכים מיד לדברים והוסיף: "זה נכון, וזה משפיע על הביטחון של אירופה ועל הביטחון של הולנד. הכל קשור זה בזה, אז אנחנו עובדים יחד וננצח יחד".

זהו ביקורו השני של וילדרס בישראל בתוך פחות משנתיים, כשגם בביקורו הקודם התארח אצל דגן. ביקורו הקודם עורר סערה בהולנד ואף עמד במוקד דיונים בפרלמנט, בשל החלטתו לבקר ביהודה ושומרון. גם ביקורו הנוכחי צפוי לעורר הדים, במיוחד לאור החלטתה האחרונה של ממשלת הולנד להחרים מוצרים מיהודה ושומרון. בימים הקרובים צפוי וילדרס להמשיך בסיוריו בשומרון ובבקעת הירדן, ולהיפגש עם בכירים בממשלת ישראל.