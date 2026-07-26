לזכרו של פרופסור אבי שגיא | הרב שמואל ריינר | ו' מנחם אב תשפ"ו

ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב שמואל ריינר, ספד לפרופ' אבי שגיא לאחר פטירתו, ותיאר אותו כאחת הדמויות המשפיעות בעולם ההגות היהודית.

הרב ריינר סיפר כי לאורך השנים התקיים ביניהם קשר אישי, ובכמה הזדמנויות אף שוחח שגיא עם תלמידי הישיבה במסגרת בית המדרש.

"הוא היה דמות מאוד מאוד חשובה, מאוד מאירה, מאוד אקטיבית, מדברת, מבקרת דברים ומסמנת דברים כנכון או לא נכון. אבי שגיא היה פילוסוף. הוא לא היה רק מורה לפילוסופיה או ידען גדול - הוא היה אדם שחשב על הדברים, יצר מושגים והיה שקוע בבירור של אמת שעליה הוא מסר את נפשו", אמר הרב ריינר.

הוא סיפר כי מחויבותו של שגיא לרעיונות שבהם האמין לא הייתה אקדמית בלבד, אלא חלק מעולמו הקיומי. "הדברים שכאבו לו, הדברים שהוא ראה כחשובים לנגד עיניו - הוא חי אותם במלוא הווייתו. השאלות שהעסיקו אותו לא היו מן השפה ולחוץ, אלא ממש תוכן חייו".

הרב ריינר הרחיב על מקומו של הפילוסוף בעולם התורה ואמר כי "העולם שלנו, העולם של תורה, זקוק לפילוסוף". לדבריו, הרבנות ובית המדרש פועלים בשפה שונה, "ואף על פי כן הם זקוקים לפילוסוף כמבקר, כאדם שמקשה קושיות ושואל שאלות, שמציג אלטרנטיבות וגם מנסח את האמירות של בית המדרש בשפה אחרת".

עוד הוסיף כי "כמו שהעולם צריך רבנים, יהודי תורה עם יושרה אינטלקטואלית, כך גם אנחנו צריכים את הפילוסופיה כמקצוע ואת הפילוסוף כפרסונה". את שגיא תיאר כ"אדם יסודי ביותר", שהעמיק בכל תחום שבו עסק, וציין כי "כדי לכתוב על קירקגור, הוא היה לומד לעומק את כל הרקע הנדרש. היה לו ידע עצום, אבל גם תשוקה ומחויבות לאמת שלו".

הרב ריינר סיפר כי במשך שנים קיימו השניים שיח מתמשך סביב סוגיות יסוד של הלכה ומוסר. "מצאנו שפה משותפת. למדתי ממנו המון - איך לשאול את השאלות, ועם אילו שאלות אנחנו חייבים להתמודד". בין הנושאים שבהם עסקו מנה את היחס בין מוסר טבעי למוסר התורה, סוגיות הגיור, החילוניות, הפלורליזם, הסובלנות ופרשת עמלק.

בדבריו הדגיש גם את דמותו של שגיא כמחנך. "מעל הכול הוא היה מורה. לא רק במובן של מי שמעביר שיעור, אלא אדם שהיה אכפת לו שאנשים יבינו אותו, ידברו איתו ויתווכחו איתו. היה לו עניין גדול להשפיע, אבל גם נכונות להיות מושפע".

לצד דעתנותו הרבה של שגיא, הוא היה גם אדם פתוח ונגיש. "לא תמיד הוא היה קל ונעים, הייתה בו דעתנות מאוד חזקה ואמירות נוקבות, אבל מן הצד השני הוא היה מוכן לדבר עם כל אחד, לתת מזמנו בנדיבות ובנעימות. היה בו רצון אמיתי להקשיב ולנהל שיחה".

הרב ריינר התייחס גם למשנתו הדתית של שגיא ואמר כי הוא ביקש להציע דרך עדכנית של מחויבות דתית מתוך נאמנות מלאה להלכה. הוא המליץ לעיין בהרצאותיו ובספריו, וציין כי כתב וערך ספרים רבים שעסקו בדת ומוסר, בפלורליזם, במחלוקת, בתפילה ובהגות יהודית.

את דבריו חתם בתחושת אובדן אישית. "אני מרגיש ברמה האישית שהוא יחסר לי. לא שמנו לב שהחיים אוזלים. הוא היה דמות שהאמירות שלה מעצבות את העולם הדתי שלנו. הוא היה יהודי של עולם ומלואו - חבל על דאבדין".