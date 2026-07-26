שבעה פלסטינים נעצרו אמש בחשד למעורבות באירוע אלימות סמוך לחוות מורנו, באזור ביתר עילית. לפי הודעת המשטרה, החשודים הועברו לחקירה בתחנת עציון שבמרחב יהודה ובסיומה נכלאו.

מהחקירה הראשונית עולה כי החשודים הגיעו לשטח החווה, שם החלו להתעמת עם תושבי החווה. במהלך האירוע הותקף אחד הישראלים באמצעות אלה ונגרמו לו חבלות קלות בידו.

חיילי צה"ל ורבש"ץ שדה בועז, שהוקפצו למקום, פעלו לתפיסת המעורבים והעבירו אותם לידי כוחות המשטרה שהמשיכו בחקירת נסיבות האירוע.

בסריקות שבוצעו בזירה אותרו בין השיחים כלי תקיפה וחומרי הצתה, שנתפסו כחלק מחקירת המקרה.

במשטרה מסרו כי בהתאם לממצאי החקירה ולהתפתחותה, בכוונתם לבקש בהמשך את הארכת מעצרם של החשודים.