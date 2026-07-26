בג"ץ דחה היום (ראשון) את עתירת הוריו של אלון שמריז ז"ל, שביקשו להכיר בבנם כחלל מערכות ישראל ולהביאו לקבורה צבאית.

שמריז נחטף מביתו בקיבוץ כפר עזה ב-7 באוקטובר 2023, ונורה למוות בשוגג בידי כוח צה"ל ב-15 בדצמבר 2023 לאחר שנמלט משבי חמאס עם שני חטופים נוספים.

השופטים דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף קבעו כי הוראות הדין הקיימות אינן מאפשרות להכיר בשמריז כחלל צה"ל.

בפסק הדין נכתב כי גם בהנחה שנקרא לשירות מילואים, הוא לא התייצב לשירות ולא היה בדרכו למקום ההתייצבות, ולכן אינו עומד בתנאים שנקבעו בחוק.

הוריו טענו כי שמריז היה משרת מילואים פעיל ביחידת יהל"ם וכי בבוקר המתקפה נעשו פעולות לזמנו לשירות. עוד טענו כי במהלך השבי וההימלטות הפגין יכולות צבאיות, תושייה וגבורה, וכי נסיבות מותו הצבאיות מצדיקות את ההכרה בו כחלל מערכות ישראל.

המשיבים טענו מנגד כי שמריז לא זומן בפועל לשירות מילואים בעת חטיפתו ולא שירת במילואים בשעת מותו. לדבריהם, הפנייה שנעשתה אליו ב-7 באוקטובר הייתה "בדיקת זמינות" בלבד, ובהמשך נערך גיוס חלקי שלא כלל אותו.

במהלך ההליך הוקמה ועדה מייעצת שבחנה דרכי הכרה והוקרה באזרחים ובחטופים שפעלו בנסיבות ייחודיות במלחמה. הוחלט כי שמריז יהיה זכאי למענה ייעודי הכולל טקס לוויה אזרחי בעל סממנים צבאיים, אזכור אות הגבורה על המצבה ובאתר "יזכור" של נפגעי פעולות האיבה וטקס זיכרון שנתי, אך לא להכרה כחלל צה"ל.

השופט מינץ כתב כי נסיבות המקרה מעוררות "מורכבות אנושית וציבורית", אך במישור המשפטי לא נמצאה עילה להתערבות בהחלטת המשיבים. הוא הדגיש כי דחיית העתירה היא הכרעה משפטית בלבד, וכי אין בה לגרוע מההערכה להתנהלותו של שמריז, "אשר גילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנשוא".

השופטת וילנר כתבה כי "אין עוררין על גבורתו העילאית ועל התושייה יוצאת הדופן שהפגין אלון ז"ל", אך הוסיפה כי הוראות הדין אינן מאפשרות להיעתר לבקשה. השופט גרוסקופף קבע כי ההבחנה בין חלל צה"ל לחלל אזרחי היא פורמלית, והוסיף, "כבני אדם, המכירים בערך הטוב והנאצל, מבקשים אנו להתנצל בפני העותרים על שאין באפשרותנו לעשות צדק עם זכרו של אלון ז"ל".