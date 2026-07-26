בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ראשון) על אירועי הטרור ביהודה ושומרון קראו שרים להחמיר את התגובה לטרור ולשנות את הוראות הפתיחה באש. במהלך הדיון הציג שר הביטחון ישראל כ"ץ את פעילות צה"ל בשטח.

כ"ץ אמר, "עשינו מבצעים במחנות הפליטים, וכנראה שנצטרך לעשות עוד. צה"ל פועל בשטח, חורש את השטח, מבצע מעצרים ופועל בנחישות".

השר יואב קיש אמר, "חייבים לשנות את נוהלי הפתיחה באש". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף, "חייבים לחזור לסיכולים הממוקדים, לשנות את הוראות הפתיחה באש ולאפשר לחיילי צה"ל לפתוח באש באירועים כאלה".

סגן מבקר מערכת הביטחון תא"ל יוגב בר ששת התייחס לקושי המבצעי ואמר, "יש קושי באירועים שבהם יש עירוב בין מחבלים לאזרחים. במהלך עימותים כאלה החיילים לא תמיד יודעים מי המחבל ומי האזרח".

השר ניר ברקת השיב, "אפשר להבדיל. קודם יורים באוויר, ואז ברגליים". השר זאב אלקין אמר, "חייבת להיות תגובה מחמירה", וסגן השר אלמוג כהן הוסיף, "נדרשת תגובה לא פרופורציונלית".

השר עמיחי שיקלי אמר, "אלוף פיקוד המרכז חייב לשנות את הוראות הפתיחה באש". בן גביר חזר על עמדתו ואמר, "רק שלשום הם ביקשו שוב מבית המשפט להדיח אותי כי אמרתי שעדיף שימותו אלף מחבלים ולא תיפול שערה מראשו של לוחם מג"ב. זו צריכה להיות גם המדיניות של צה"ל".