בעקבות הפיגוע הרצחני בסוף השבוע שעבר העלו ראשי פורום "שבים הביתה" בפני שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרישה להקמת יישובים גם בשטחי A, המוגדרים בהסכמי אוסלו כנתונים לשליטה פלשתינית.

אליאב ליבי, אביו של דוד הי"ד שנפל בעזה, ממובילי מפעל החוות ביהודה ושומרון וממקימי הפורום, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 כי מבחינתו מדובר במהלך התיישבותי שנועד לחולל שינוי תפיסתי ומעשי.

לדברי ליבי, הפורום הוקם יחד עם יהושע שרמן לאחר נפילת בנו יהודה הי"ד, ובמסגרתו גובשה תוכנית סדורה לשיבה אל האזורים הללו. הוא מציג את התוכנית גם כהמשך לפועלו של יהודה, שנהרג במהלך סיור שקיים במסגרת השמירה על השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון.

התוכנית, שהוצגה גם לסמוטריץ', מבקשת להדגיש את המשמעות הביטחונית והאסטרטגית של השטחים הללו עבור ישראל. "ערכית אין שום הבדל בין שטחי A, B ו-C. ארץ ישראל כולה שלנו", אומר ליבי, ומוסיף כי לשיטתו ניתן להשיב לידי ישראל את השטחים הפתוחים באמצעות התיישבות בדומה למפעל החוות.

ליבי מזכיר בהקשר זה גם את בניהו מלט הי"ד, שלדבריו עסק רבות בהעלאת הסוגיה לתודעה הציבורית. "הוא העלה לתודעה הציבורית באמצעות חומרים רבים עד כמה הרש"פ תומכת הטרור פועלת בשטח כדי לתפוס את השטח הפתוח בלי הבדל בין A, B ו-C ואיך היא מתחמשת כישות טרור ומחנכת לטרור", הוא אומר.

לדבריו, השליטה בשטח נוגעת באופן ישיר גם למרכזי האוכלוסייה בישראל. "90 אחוז מאזרחי מדינת ישראל יהיו תחת איום טרור יומיומי אם לא נחזור לשטחים הפתוחים", הוא טוען, ומזהיר מפני התפתחות איום רקטי מיהודה ושומרון.

חלק ניכר מהביקורת של ליבי מופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמדיניותו ביהודה ושומרון. הוא מזכיר את חתימתו של נתניהו על הסכמי וואי וטוען כי מדובר בהמשך להסכמי אוסלו, "לנתניהו יש חלק בזה, בהקמת ישות הטרור הזו".

לצד הביקורת, ליבי סבור כי הממשלה ונתניהו כבר הוכיחו שהם מסוגלים לשנות תפיסה בזירות אחרות. "נתניהו והממשלה הוכיחו שהם יכולים לשנות דיסקט בכל כך הרבה זירות וזכו להציל את ישראל בכל כך הרבה מקומות, בסוריה, לבנון, איראן ועזה, ורק ביו"ש הקונספציה נשארת", הוא אומר.

ליבי קורא לראש הממשלה לשנות את המדיניות גם ביהודה ושומרון, "תתקן את החלק שלך בחטא הזה ותעזוב את הקונספציה של השמאל". לדבריו, האחריות לאירועי שבעה באוקטובר מוטלת על הממשלה שבמשמרתה התרחש הטבח, אך בעוד שבזירות אחרות חל לדבריו שינוי תפיסתי, ביהודה ושומרון הוא עדיין אינו מזהה שינוי מספק.

השיחה עם סמוטריץ', מספר ליבי, עסקה הן בעיקרון שמקדם הפורום והן במקומות שבהם ניתן, לשיטתם, להקים יישובים ולשנות את המציאות בשטח. "אנחנו שמחים שסמוטריץ' מוביל את זה, אבל ראש הממשלה עדיין לא מתעורר על עצמו וביהודה ושומרון הוא ממשיך להיות באותה קונספציה", הוא אומר.

ליבי קושר את הדברים גם למחיר האישי ששילם, "שילמתי את המחיר היקר ביותר על ההתפכחות בעזה, אבל ביהודה ושומרון לא השתנה המצב". לדבריו, "מהפכת ההתיישבות המרגשת היא רק בשטחי C וזה לא מספיק".

השינוי שאותו מבקש הפורום לקדם אינו מוצג על ידו כמהלך של מלחמה או כיבוש, אלא כמהלך התיישבותי ושינוי תפיסה. ליבי מזהיר מפני המשך המדיניות הקיימת ואומר כי אין להמתין למשבר נוסף כדי לשנות אותה.

לדבריו, ממשלות ימין שנבחרו לאורך השנים לא מימשו מדיניות ימין במלואה. "אם לא נוביל מדיניות ימין שהיא לא רק התיישבות בשטחי C, אלא בכל חלקי ארץ ישראל ללא חלוקה, אם לא נבין שאת זה צריך לעשות, נתעורר למרחץ דמים. בכוחה של ממשלת ישראל לשנות".

ליבי נשאל גם אם ייתכן שנתניהו נמנע ממהלכים כאלה בשל החשש מתגובה חריפה מצד השמאל. לדבריו, דווקא ביטול מהלכים הקשורים להסכמי וואי עשוי להתקבל גם בצד השמאלי של המפה הפוליטית, משום שנתניהו עצמו היה זה שקידם אותם בעבר.

הוא סבור כי אין צורך בהכרזות גדולות, אלא במעשים בשטח ובהצגת עמדה ברורה. "אני בעד ביצוע של הדברים בנעימות ועם השמאל, להסביר גם להם. הרי אם רוב העם יראה את המפות הוא יבין את האירוע", אומר ליבי.

לדבריו, האחריות לשינוי נמצאת הן בדרג המדיני והן בפיקוד, והוא קורא לפעול לפני שתידרש התפכחות בעקבות מחיר נוסף. "בואו נתעורר בזמן. ראינו מה קורה כשלא מתעוררים", אמר ליבי, והוסיף כי מבחינתו יש להסביר את משמעות השטח גם למי שאינם שותפים לעמדותיו הפוליטיות.