חננאל סבג הוא הלוחם ששמו הותר היום (ראשון) לפרסום כמי שנאשם בירי למוות בחברו, חייל צה"ל ואלוף ישראל בטאקוונדו יוסף חיים רבוח ז"ל, במהלך חג הסוכות.

תחילה סברו כי מדובר בפליטת כדור, אולם לאחר החקירה עלה חשד להמתה בקלות דעת. לסבג מיוחסות עבירות של פזיזות ורשלנות בנשק וכן החזקת נשק שלא כדין.

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת מח"ש להתיר את פרסום שמו של סבג. לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו, הותר שמו לפרסום ביחס לאישומים אלה בלבד.

מחקירת מח"ש עלה כי זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה סבג ביצע, לפי החשד, משחקים בנשק. לאחר שמכשיר הטלפון הנייד שלו נתפס, גילו החוקרים כי בעבר השליך רימון הלם לעבר חבריו בבסיס ותיעד את עצמו צוחק ומכוון את נשקו באמצעות סמן לייזר לעבר הוריו.

האירוע שבו נהרג רבוח התרחש בערב חג הסוכות, כאשר הגיע יחד עם ארוסתו לביתו של סבג בקריית ארבע. לפי המתואר, סבג טען כי רבוח הסתיר את העינית וביצע בידיו תנועת ירי, ככל הנראה בהומור. כאשר סבג פתח את הדלת, הוא ירה מנשקו ופגע ברבוח, שנפצע באורח אנוש ובהמשך מת מפצעיו.

במהלך החקירה עלה עוד כי לאחר הירי סבג לא הגיש לרבוח עזרה וביצע שיחות טלפון רבות, שבהן אמר כי "נכנסה בו רוח שטות, וזה תמיד קורה לו". חוקרי מח"ש טענו גם כי סבג שינה את גרסתו במהלך החקירה.

בהמשך טען סבג כי הוא סובל מקשיים נפשיים וכי היה בטוח שרבוח הוא מחבל שמנסה להיכנס לביתו. במח"ש מצאו את הגרסה תמוהה וטענו כי סבג נשלח כמה פעמים לגיבוש ביחידות מובחרות מאוד ולא הציף קודם לכן קשיים נפשיים.