ד"ר יעל רייכנברג מונתה למנהלת כללית מחוז ירושלים ותוביל את שירותי הבריאות של כללית ליותר מ-600 אלף מטופלים בירושלים והסביבה.

רייכנברג, בעלת יותר משני עשורים בכללית, שבה למחוז שבו החלה את דרכה כרופאת משפחה.

ד"ר רייכנברג היא מומחית ברפואת המשפחה ובמינהל רפואי, בוגרת הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים ובוגרת המחלקה לרפואת המשפחה בירושלים. היא בעלת תואר שני במינהל מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון.

את דרכה בכללית החלה בשנת 2002 כרופאת משפחה במחוז ירושלים, ובמשך כ-15 שנים הייתה תושבת העיר. במהלך שנותיה בכללית מילאה שורה של תפקידי ניהול, בהם מנהלת מרפאת מבשרת ציון, מנהלת מינהלת דן במחוז דן-פתח תקווה, ראש אגף הרפואה בחטיבת הקהילה ומנהלת מחוז דן-פתח תקווה.

במהלך השנים הובילה רייכנברג בנייה וניהול של מערכות בריאות, קידמה מצוינות רפואית ופיתוח שירותי קהילה, ופעלה להכשרת דור העתיד של הרפואה ולהטמעת חדשנות רפואית. לצד תפקידיה הניהוליים עסקה במשך שנים בהוראה ובהכשרת רופאים ואנשי צוות.

בין היתר שימשה מדריכת סטודנטים לרפואה ולסיעוד, ריכזה קורסים ארציים למתמחים ברפואת המשפחה והובילה את תחום בריאות האישה במחוז ירושלים. כמנהלת המחוז היא תפעל לפיתוח שירותים רפואיים מתקדמים, בניית יחידות מצוינות, השקעה בהון האנושי והרחבת השימוש בטכנולוגיות חדשניות.

ד"ר רייכנברג אמרה, "אני שמחה ונרגשת לשוב למחוז ירושלים, המקום שבו התחלתי את דרכי כרופאת משפחה בכללית. עבורי זו סגירת מעגל אישית ומקצועית, ובעיקר זכות גדולה".

עוד הוסיפה, "מחוז ירושלים הוא מהמחוזות המורכבים והמגוונים בישראל, ואני מאמינה שהמצוינות שלנו נבנית קודם כל בזכות האנשים. יחד עם צוותי המחוז נמשיך לבנות יחידות מובילות, לקדם חדשנות וטכנולוגיה בשירות הרפואה ולהעניק לכל מטופל רפואה מקצועית, זמינה, אנושית וחומלת".

רייכנברג חתמה את דבריה, "זו המחויבות שלנו, וכך נמשיך להוביל גם בשנים הבאות". ד"ר רייכנברג נשואה ואם לארבעה.