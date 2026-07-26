אהרון שטרייכר, דובר יחידת הכלבנים לישראל, התייחס בריאיון לערוץ 7 למבצע החיפושים הנרחב אחר יובל קוגן, שנעלם באזור החוף ואותר לאחר שעות ארוכות של חיפושים.

לדבריו, כבר בתחילת המבצע בוצעו סריקות יסודיות ברדיוס של כ-500 מטרים, בהתאם לשיטות העבודה המקובלות באיתור נעדרים. במקביל הועלו לאוויר מאות רחפנים בניסיון לאתר את הילד.

"אני כבר 11-12 שנים ביחידה, ואני לא זוכר כמות כזו של רחפנים", סיפר שטרייכר. "התשובה היא פשוט שהנעדר לא היה ברדיוס שנסרק והוא כנראה התרחק. הוא ילד כנראה יותר חכם ממה שכולנו חשבנו".

יחידת הכלבנים פעלה מתוך החפ"ק שהקימה משטרת ישראל סמוך לקו המים, ומשם קיבלה את המידע ואת תאי השטח שהוקצו לסריקות. לדברי שטרייכר, אחת המסקנות המרכזיות מהאירוע היא שבחיפוש אחר נעדר אסור להיצמד להנחות מוקדמות - גם כאשר מדובר בילד בן ארבע, שעשוי להגיע למרחק גדול בהרבה מכפי שניתן להעריך בתחילה.

החיפושים כללו מערך רחב של כוחות ואמצעים. בשטח פעלו גששים, מסוק, כוחות השיטור הימי, צוללנים, אנשי שטח ומומחים נוספים, לצד גורמי ביטחון. "ממש טובי המומחים הגיעו לסריקות בשטח", אמר שטרייכר.

למרות היקף הכוחות והאמצעים שהופעלו, יובל לא אותר באזורי החיפוש הראשוניים, עד שנמצא לבסוף באזור מרוחק יותר.

יחידת הכלבנים לישראל צילום: יחידת הכלבנים

לצד הכוחות המקצועיים בלטה גם ההתגייסות הציבורית. אלפי מתנדבים הגיעו מכל רחבי הארץ והצטרפו למאמצים. "עם ישראל כולו נרתם להגיע ולסייע בחיפושים", אמר שטרייכר, והדגיש כי במהלך המבצע הופעל כל אמצעי אפשרי בניסיון להגיע אל הילד.

בהתייחס לפרסומים ולתיאוריות שהתפשטו סביב היעלמותו של יובל, ביקש שטרייכר להימנע ממסקנות חפוזות. לדבריו, לאורך השנים ישנם מאות נעדרים שטרם אותרו, אך אין משמעות הדבר שבכל מקרה מדובר בחטיפה.

במקרה של יובל, לדבריו, הסיום היה יוצא דופן במיוחד. "קרה פה נס", אמר, בהתייחס לגילו הצעיר של הילד ולתנאי מזג האוויר החמים ששררו באזור בזמן היעלמותו.

שטרייכר סיפר כי יחידת הכלבנים לישראל היא יחידה התנדבותית שמרכזה בכפר תפוח ופועלת ברחבי הארץ באיתור נעדרים. לדבריו, בשנים האחרונות הפכה היחידה לגורם מוביל בתחום החיפושים ומשתתפת גם במשימות נוספות, ובהן סיוע לכוחות הביטחון בעת הצורך.

לסיום הדגיש שטרייכר כי מבחינתו החיפושים התנהלו באופן מקצועי ונכון, אך המקרה הזה סיפק תזכורת נוספת לחוסר הוודאות שמלווה כל אירוע מסוג זה.

"בנעדרים הכול יכול להיות", סיכם, הודה לכוחות ולמתנדבים הרבים שהשתתפו בחיפושים ובירך את משפחת קוגן על הסיום המשמח: "נס גדול".