מחר (שני) ייפתחו שערי כנס 'עת לאהוב 6' - ומעל 1,000 מחפשי זוגיות יגיעו למתחם "מרכז מורשת הר הצופים - בית אורות" כדי ללמוד, להכיר ולהתחבר. הכנס מתקיים בשיתוף פרויקט 252, עמותת ארץ מורשת, בית אורות ומשרד המורשת.

אחרי שבועות של ביקוש, הספירה לאחור מגיעה לסיומה. "מדהים לראות את קצב מכירת הכרטיסים השנה", מספר צוריאל גביזון - מנהל פרויקט 252. "הכנס הזה הפך כבר למסורת. חודשים לפני כן כבר שואלים אותנו מתי יתקיים הכנס כדי לשריין את התאריך, אנשים מגיעים מכל רחבי הארץ - ובסוף יש כאן יום אחד, פעם בשנה, שבו אפשר למצוא הזדמנויות רבות כל כך במקום אחד".

ההפקה של הכנס נבנתה במיוחד כדי לייצר חוויה זורמת, נעימה ומפיגת מתחים, הרחק מהמבוכה הרגילה של אירועי פנויים-פנויות. התוכנית כוללת מעל 20 פעילויות שונות בו-זמנית: סיורים, ספידייטים, טכנולוגיית אפליקציית היכרויות בזמן אמת, הרצאות, סדנאות ומופע מרכזי של "גברת רביע" שתנסה לחבר זוגות על הבמה בשידור חי.

לצד הפעילויות יעלו לבמה מיטב המרצים בתחום: אריה אקרמן בהרצאה הומוריסטית, ד"ר ציפי ריין על הדרך לחופה, משה שרון בסדנה על ניהול חששות בזוגיות, רוניתה אברהמוב-שפירא בסדנת שפת גוף מעשית, רחל הומינר בשיחה מהלב, וחיה ממן ב"סליחה על השאלה" - שאלות שפותחות קשר.

לאור המחיר חסר התקדים והביקוש הגדול לאירוע, כמעט כל הכרטיסים כבר נתפסו. "לאלה שעדיין מתלבטים - זה הרגע. מחר כבר לא ניתן יהיה להצטרף", כך גביזון ממארגני הכנס.



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