בעוד שעות אחדות ייפתחו שערי כנס 'עת לאהוב 6' - ומעל 1,000 מחפשי זוגיות מכל רחבי הארץ מגיעים למרכז מורשת הר הצופים - בית אורות כדי ללמוד, להכיר ולהתחבר. הכנס מתקיים בשיתוף פרויקט 252, עמותת ארץ מורשת, בית אורות ומשרד המורשת.

חודשים של ציפייה מגיעים היום לשיאם. "כבר מהבוקר מרגישים את ההתרגשות באוויר", מספר צוריאל גביזון, מייסד פרויקט 252. "הכנס הזה הפך כבר למסורת. חודשים לפני כן שואלים אותנו מתי יתקיים כדי לשריין את התאריך, אנשים מגיעים מכל רחבי הארץ - ובסוף יש כאן יום אחד, פעם בשנה, שבו אפשר למצוא הזדמנויות רבות כל כך במקום אחד".

ההפקה נבנתה במיוחד כדי לייצר חוויה זורמת, נעימה וקלילה, הרחק מהמבוכה הרגילה של אירועי פנויים-פנויות. במהלך היום יתקיימו מעל 20 פעילויות שונות בו-זמנית: שלושה סבבי דייטים מהירים, טכנולוגיית אפליקציית היכרויות בזמן אמת, סיורי נוף בירושלים, פודטראק, ומופע מרכזי של "גברת רביע" שתנסה לחבר זוגות על הבמה בשידור חי.

השנה, יתחיל הכנס בשעה 16:00, כשניתן להגיע לכנס גם דרך שאטלים מגבעת התחמושת. על הבמה יעלו לאורך היום, ובמקביל, מיטב המרצים בתחום: אריה אקרמן בהרצאה הומוריסטית, ד"ר ציפי ריין על הדרך לחופה, משה שרון בסדנה על ניהול חששות בזוגיות, רוניתה אברהמוב-שפירא בסדנת שפת גוף מעשית, רחל הומינר בשיחה מהלב, וחיה ממן ב"סליחה על השאלה" - שאלות שפותחות קשר.

"מי שעדיין מתלבט - זה ממש הרגע האחרון להצטרף", אומר גביזון. "בעוד כמה שעות השערים נפתחים, וכל אחד שנכנס לכאן היום מגיע עם סיכוי אמיתי לצאת עם משהו שישנה לו את החיים".



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