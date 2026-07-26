נשיא הקונגרס היהודי ליורש העצר האיראני: “מתפלל שהעם יפיל את המשטר, ושנפתח את שגרירות ישראל

נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל, סילבן אדמס, נפגש היום (ראשון) בפריז עם יורש העצר האיראני רזא פהלווי. השניים דנו בחזונם לאיראן חופשית ודמוקרטית ובחידוש היחסים בין העם האיראני לעם היהודי.

במהלך הפגישה דנו השניים בקשר ההיסטורי בין העמים ובתמיכת הקהילות היהודיות ברחבי העולם במאבקו של העם האיראני לחירות. עוד שוחחו על האפשרות להשיב יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל לבין איראן חופשית.

אדמס אמר, “אנו דנים בתקווה לחירותו ולשחרורו של העם האיראני, שסובל שנים ארוכות וצמא לחופש. אני מאמין שזה יקרה בעתיד הקרוב מאוד". לדבריו, “העם היהודי כולו תומך בחזונך לאיראן חופשית, פלורליסטית, ייצוגית ודמוקרטית, ואנו נעמוד לצדכם כתף אל כתף".

פהלווי אמר, “מה שאנו מבקשים להגשים במאה ה־21 החל למעשה לפני 2,500 שנה. איראן וישראל הן שתי המדינות היחידות בעולם שלהן קשר מקראי". הוא הוסיף, “תמיד זכינו לתמיכתם של יהודים ברחבי העולם ושל הישראלים במאבק לחירותה של איראן, ועל כך אנו אסירי תודה".

יורש העצר התייחס לאיראנים שנהרגו לאחרונה ואמר, “הם לא מתו כדי שמצר יישאר פתוח או למען הסכם גרעין. הם מתו למען החירות". לדבריו, לאחר שהמשטר הנוכחי והאיום שהוא מציב ייעלמו, ניתן יהיה לשקם את איראן בסיוע הקהילה הבינלאומית.

פהלווי אמר כי ישמח לארח את אדמס בטהרן ולבחון מיקומים מתאימים לשגרירויות העתידיות של ישראל ואיראן. אדמס הודיע כי בכוונתו להגיע לטהרן ולאתר נכס שיוכל לשמש בעתיד את שגרירות ישראל באיראן חופשית.

אדמס אמר, “אני איש נדל"ן, כך בניתי את פרנסתי. התקווה שלי היא להגיע בקרוב מאוד לטהרן, למצוא נכס שבו תוקם שגרירות ישראל". הוא הוסיף, “הבאתי שתי מזוזות - אחת שאני מקווה שנקבע יחד בשגרירות ישראל בטהרן, והשנייה תוצב בשגרירות איראן בירושלים".

שתי המזוזות שהעניק אדמס לפהלווי עשויות מאבן ירושלמית, והקלפים שבתוכן נכתבו בידי סופר סת"ם ישראלי ממוצא איראני. אחת מהן מיועדת לשגרירות ישראל העתידית בטהרן, והשנייה לשגרירות איראן העתידית בירושלים.