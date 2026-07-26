לקראת הבחירות הקרובות, יצא לדרך המיזם האזרחי "קיבוץ גלויות", הפועל לקשר בין אזרחים ישראלים שחיים בחו"ל ומעוניינים להגיע לארץ לצורך הצבעה, לבין משפחות מקומיות המוכנות לארח אותם בביתן ללא כל עלות.

על פי המידע שמפרסמת הפלטפורמה, הסיוע מוענק "בלב פתוח וללא תמורה", במטרה לסייע בהפחתת הנטל הכלכלי והארגוני הכרוך בהגעה לישראל לצורך השתתפות בהליך הדמוקרטי.

אלא שהפנייה מתבצעת לקבוצות מאוד ממוקדות של אקדמאים ישראלים השוהים בחו"ל, מתוך הנחה שמדובר במתנגדי הממשלה שיגבירו את ההצבעה בעד גוש מתנגדי נתניהו.

חבר הכנסת עמית הלוי (הליכוד) תקף בחריפות את היוזמה. "מדובר בעוד התארגנות של השמאל לפעול בחוסר שקיפות, כדי להטות את תוצאות הבחירות. המבצע הזה לגייס מצביעי שמאל מעבר לאוקיינוס ולהביא אותם לקלפי, ללא דיווח שקוף לוועדת הבחירות ולרשם העמותות היא אסורה.

פניתי היום שוב ליו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג ולרשם העמותות לבחון לעומק את ההתארגנויות הללו, כדי שלשמור על טוהר הבחירות באופן מלא", דברי ח"כ הלוי.