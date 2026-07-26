דניאלה וייס בפנייה לראש הממשלה: "מתן אישור לכח רב-לאומי זר בעזה זו פגיעה בעצמאות מדינת ישר

יו"ר תנועת "נחלה", דניאלה וייס, שיגרה הערב (ראשון) מסר מצולם לראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת יציאתו לוושינגטון לפגישה עם נשיא דונלד טראמפ.

בדבריה הביעה וייס חשש מפני צעדים מדיניים המתוכננים ברצועת עזה, והדגישה את עמדתה החריפה: "אל תכניס כוחות זרים לעזה".

במסגרת הסרטון מזהירה וייס מפני מהלכים מסוג זה, וטוענת כי מתן היתר לכניסתו של כוח רב-לאומי לשטחי הרצועה יסב נזק כבד לעצמאותה של מדינת ישראל ואף יביא להתחזקותו של ארגון חמאס.

כמו כן, היא קוראת לראש הממשלה שלא לסגת מהנוכחות בחבל עזה, ובמקביל לא להאט את הקצב שבו מוקמים יישובים חדשים במרחב יהודה ושומרון.

"הדרך היחידה להכניע אויב היא לקחת אדמה ולהקים התיישבות - כך היה בציונות וכך יהיה", סיכמה וייס.