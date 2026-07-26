סרטון התעמולה של מפלגת הציונות הדתית מפלגת הציונות הדתית

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל שתי עתירות שהוגשו נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והורה לו ולמפלגתו להסיר לאלתר מכלל חשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון תעמולת בחירות.

במרכז הפרשה עומד תוכן וידאו שפרסם השר בעמוד הפייסבוק שלו, שבו מופיעה דמותו של מנהיג מפלגת ישר, גדי איזנקוט, כשהיא לוחצת את ידו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, ולאחר מכן מצטרף אליהם חבר הכנסת מנסור עבאס.

חלקים אלו בסרטון יוצרו באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, אך הוצגו באופן שנחזה להיות אירוע אמיתי במציאות. אף שלצד הסרטון הוסף כיתוב הבהרה המציין כי מדובר בתוכן שנערך ב-AI.

בהחלטתו קבע השופט סולברג כי הקטע האמור מציג תרחיש שלא אירע במציאות, תוך יצירת מראה עיניים ריאליסטי. לפי פסיקתו, הסרטון מראה זיקה פוליטית בין איזנקוט לבין ח"כ עבאס, זיקה שאינה קיימת במציאות, ובכך הוא עלול להטעות את הציבור. השופט הבהיר כי במעשה זה ישנה הפרה של האיסור הקבוע בחוק האוסר על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות של מפלגה.

בנוסף, דחה יושב ראש ועדת הבחירות את הטענה כי הסימון שהוסף לצד הסרטון מספק פתרון לחשש ההטעיה.

סולברג הבהיר כי בשל אופי התצוגה בפייסבוק וניסוח הסימון, הגולשים אינם יכולים להבחין בהבהרה זו בקלות בכל עת, ולפיכך אין בה כדי לנטרל את ההטעיה שנוצרת.

בעקבות כך, פסק השופט כי על השר סמוטריץ' ומפלגתו למחוק את הסרטון מכל הפלטפורמות הדיגיטליות שברשותם.

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב "גם לאחר שנסיר את הסרטון, האמת נשארת, כי המציאות היא לא AI. כמיל אבו רוקון, הרכש החדש של אייזנקוט, אמר בראיון הפרישה שלו ש'אבו מאזן הוא פרטנר'. אייזנקוט, וחברי קבינט המלחמה בממשלתו ממפלגת הדמוקרטים, שמסרבים לגנות את הפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, יקימו מדינה פלסטינית ויקדמו הסכם שלום עם אבו מאזן. תקשיבו להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים".