בדרך עולם • אליה שוקרון

הזמר והיוצר אליה שוקרון פרסם את השיר "בדרך עולם", המוקדש לזכר חבר ילדותו, נריה אהרון נגארי הי"ד, שנהרג במלחמה בשמחת תורה.

"היום הוצאתי שיר חדש לעילוי נשמת חבר ילדות שלי שנהרג במלחמה בשמחת תורה. יש כאלה חיילים שלא שומעים עליהם וכל מטרת השיר היא להנציח אותו", מספר שוקרון.

השיר מלווה בדברי הקדשה לזכרו של נריה, ובטקסט המתאר תפילה לתיקון, לאור ולהליכה בדרך חיי עולם. מילותיו משלבות פסוקים מתהילים לצד מילים מקוריות שנכתבו עבור היצירה.

את הלחן יצרו אשר קליינשפיז ואליה שוקרון, בעוד שאת ההפקה והעיבוד המוזיקלי הוביל דוד ליפשיץ, שגם ניגן בבס, בקלידים והקליט קולות רקע. בהפקת השיר השתתפו גם אסף זמיר על התופים וכלי ההקשה, עמית יצחק על הגיטרות, העוד וכלי המיתר, אורן צור על עיבוד המיתרים ושמוליק דניאל על טכנאות הסאונד, המיקס והמאסטרינג.

משפחתו של נריה אהרון נגארי סיפרה כי נריה גדל ביישוב נריה, ובילדותו היה חבר קרוב של אליה שוקרון. לדבריהם, גם לאחר שכל אחד מהם פנה לדרכו, "נריה תמיד עצר להתעניין בו בכנות ואכפתיות אמיתית כשנפגשו ברחבי היישוב".

עוד מסרה המשפחה כי, "נריה באמת היה ילד, נער ובחור עם לב גדול. אוהב כל אדם ורואה אותו באמת". בני המשפחה הוסיפו כי אליה "לא שוכח את נריה, לא משנה כמה זמן עבר, ובחר להנציח אותו דרך השיר המרגש מאוד שהוא הלחין ומבצע בחן רב ובקול ערב המבטא את עומק הטקסט. אנו מודים לו מאוד ויודעים שנריה מתרגש מהמחווה הזו, מהיכן שנשמתו שוכנת היום", הם מסרו.