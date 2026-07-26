אירוע השקת פירוש "יד כפשוטה" על ספר זרעים ג

ערב השקה מיוחד נערך בישיבת מעלה אדומים לרגל צאת הספר "יד כפשוטה" על ספר זרעים, פירוש ההולך בדרכו של הרב רבינוביץ' ונועד להמשיך את מפעלו הגדול, "יד פשוטה".

רבני הישיבה בירכו את מחברי הספר, הרב שלומי אלדר ור' זכריה (זאק) מילנצ'יק, על השלמת החלק החדש בפרויקט.

בפתח הערב נשא הרב סבתו דברים על משמעותו של ספר זרעים ועל הקשר העמוק שבין מצוות התלויות בארץ לבין האמונה. הוא הזכיר את דברי חז"ל, שלפיהם אדם היוצא לזרוע "מחליט להאמין בחי העולמים ולזרוע", והוסיף כי "לכן סדר זרעים - יסודו אמונה". עבורו, העיסוק במצוות התלויות בארץ אינו תחום הלכתי בלבד, אלא מבטא את אמונו של האדם בהנהגת ה' ובחסדו.

עוד הדגיש הרב סבתו כי יש משמעות מיוחדת לעיסוק המחודש בספר זרעים דווקא בדור שבו עם ישראל שב לארצו. "סדר אמונה, סדר הארץ, עוסק במצוות התלויות בארץ", אמר, והוסיף כי המשך הלימוד והעיסוק בתחום הוא "אתגר גדול", המחייב התמדה והעמקה.

בהמשך התייחס הרב סבתו למפעלו התורני של הרב רבינוביץ' ולדרכו בלימוד הרמב"ם. "דרכיו של הרב לא הייתי אומר שהן רק רעיון. הרב הוציא לפועל דרך של הרמב"ם". עבורו, פירושיו של הרב רבינוביץ' אינם מסתפקים בביאור מקומי של סוגיות, אלא מציגים דרך לימוד שלמה, הבונה הבנה שיטתית ועקבית של משנת הרמב"ם.

הרב סבתו תיאר גם את היקף העבודה שנדרשה להמשך המפעל. "העבודה היא מאוד מאוד מרשימה", אמר, והסביר כי כדי לעמוד על משמעותה של הלכה אחת יש לעיתים לעיין בכל הירושלמי, במקורות חז"ל ובמכלול הסוגיות הנוגעות אליה. עבורו, כך נבנתה דרכו של הרב רבינוביץ' - מתוך עמל יסודי, דיוק במקורות וחתירה להבנת שיטתו הכוללת של הרמב"ם.

הרב סבתו סיפר כי במשך דורות רבים לא זכה סדר זרעים לעיסוק רחב, משום שחלק ניכר מהלכותיו לא היה מעשי מחוץ לארץ ישראל. "הדור שלנו זכה. היום יש בארץ ישראל יותר רצון ויותר יכולת לגלות את הסדר הזה", והביע תקווה כי הספר החדש יסייע להרחיב את לימוד סדר זרעים ולהביא לכך שרבים יעסקו בו.

הרב שלומי אלדר, מעורכי הספר, הרחיב על החשיבה היסודית המאפיינת את הרמב"ם ואת דרכו של הרב רבינוביץ'. עבורו, הספר החדש אינו מבקש רק להשלים את הכרך החסר בספר זרעים, אלא להמשיך את שיטת הפירוש שהתווה הרב. "אנחנו רואים שתורתו של הרב - ידו הפשוטה - פשוטה ידו מעבר למה שהוא כתב. הרב פתח לנו את מנעולי תורת הרמב"ם, ואנחנו מנסים ללכת בדרך שהוא סלל".

הרב אלדר הסביר כי ייחודו של פירוש "יד פשוטה" הוא בחשיפת העקרונות הרחבים המונחים בבסיס פסיקת הרמב"ם. הוא ציטט מהקדמתו של הרב רבינוביץ', שלפיה אין להסתפק ב"תירוצים מקומיים בלבד", אלא יש "לחפש את הכללים אשר על פיהם ניתן ליישב דיונים רבים בבת אחת". הוא מסביר כי כל כרכי "יד פשוטה" נבנו מתוך עיון בכל פרט ופרט, במטרה לחשוף את דרכי החשיבה השיטתיות של הרמב"ם.

עוד הוסיף כי זהו גם היסוד שעליו נשען הספר החדש. "ראינו לנכון להמשיך בדרך הזאת, לקחת את הכלים שהרב לימד אותנו ולהראות כיצד אפשר ליישם אותם גם במקומות שבהם הרב לא זכה להשלים את פירושו".

עבורו, דווקא ספר זרעים ממחיש את חשיבות המפעל בדורנו, שכן "זכינו בדורנו למה שלא זכו דורות קודמים - ההלכות הללו חזרו להיות הלכה למעשה ותורת חיים".