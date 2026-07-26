האירוע בו נפגע הקצין מירי כוורת זיקוקים דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) בבית משפט השלום בעיר הצהרת תובע נגד ערבי בן 20, תושב שכונת סילוואן, החשוד בירי זיקוקים בכינון ישיר לעבר כוח מג"ב ובפציעתו של מפקד הכוח.

האירוע התרחש בתחילת החודש, בעת שצוות לוחמים ביצע סיור שגרתי במרחב סילוואן. במהלך הפעילות, שוגרו בפתאומיות זיקוקים בכינון ישיר לעבר הלוחמים. מפקד הכוח פעל באופן מיידי להסרת הסכנה והגיב בירי, ובמהלך התקרית ספג פגיעה ישירה של זיקוק בצווארו.

כתוצאה מהירי התלקחה דלקה בשטח, אשר כובתה בהמשך על ידי צוותי כבאות והצלה. הקצין שנפצע פונה מהזירה לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות התקיפה פתחו חוקרי מפלג תפקידים מיוחדים במחוז ירושלים בחקירה. הכוחות ביצעו סריקות שטח מקיפות לצד פעולות איסוף מודיעיניות ופורנזיות, וכן סקרו אמצעי תיעוד באזור האירוע. במסגרת פעולות החקירה הצליחו השוטרים לאתר את כוורת הזיקוקים אשר שימשה, על פי החשד, לביצוע הירי לעבר הלוחמים.

במהלך חקירתו יוחסו לחשוד שורת עבירות חמורות, בהן תקיפת שוטר וירי שלא כדין מנשק חם באופן המסכן חיי אדם. מעצרו הוארך עד לסוף השבוע לצורך הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.