מיפוי בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בשומרון דובר צה"ל

צה"ל ממשיך לנקוט בצעדים מוגברים כדי למנוע הסלמה נוספת לאחר גל הפיגועים בשבוע שעבר ביהודה ושומרון.

במהלך סוף השבוע האחרון ביצעו כוחות פיקוד המרכז מבצע התקפי וסיכולי נרחב במאות מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרתו נעצרו יותר מ-130 מבוקשים ותוחקרו מאות חשודים.

בין העצורים נמנים סוחרי אמצעי לחימה, פעילים המזוהים עם ארגון חמאס, גורמים מסיתים ומחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

לצד זאת, מופו בתיהם של המחבל שביצע את פיגוע הירי ביום שישי ושל המחבל שסיפק את הנשק, ובמהלך הלילה נאטם ביתו של המבצע.

במקביל למאמץ הסיכולי, נקטו כוחות צה"ל באוגדת יהודה ושומרון שורת צעדי הגנה נרחבים. הכוחות נפרסו בצירים, ביישובים ובמרחבי האבטחה, ומכתרים את צירי התנועה באמצעות חסמים וכתרים במידת הצורך, במטרה לשמור על ביטחון התושבים והאזרחים, לצמצם את העומסים בכבישים ולמנוע חיכוך בין האוכלוסיות.

כמו כן, כוחות פיקוד המרכז ומג"ב איו"ש ערכו בלילה פעילות ממוקדת במרחבי חטיבות עציון ומנשה, כולל בברטעה, לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולסיכול הברחתם.

על רקע האירועים שהחלו ביום חמישי, זוהתה במערכת הביטחון עלייה בהסתה ברשתות החברתיות הפלסטיניות וחשש מהתפתחות פיגועי השראה. בשל כך, פועלים הכוחות באופן רציף לאיתור מסיתים, ועשרות מהם כבר נעצרו.

כחלק מההנחיות העדכניות, נקבע כי כניסת פועלים ליישובים לא תתאפשר עד ליום שלישי. הפעילויות כולן מבוצעות בשיתוף פעולה הדוק בין צה"ל, שב"כ, מג"ב איו"ש ומשטרת ישראל, במטרה להרגיע את השטח ולמנוע הסלמה.