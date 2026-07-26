כלי תקשורת בגרמניה מדווחים הערב (ראשון) כי המחבל שביצע את פיגוע הדריסה במהלך מצעד להט"ב בברלין חוסל.

בפיגוע נהרגה אישה ונפצעו 17 בני אדם נוספים כשרכב מסחרי פגע בקהל באזור פארק טירגארטן בברלין.

הדריסה התרחשה אמש בסביבות השעה 22:00 לפי שעון גרמניה, בפארק הסמוך למסלול שבו עבר המצעד מוקדם יותר ולא בתוך התהלוכה עצמה. לפי המשטרה, הרכב פגע במספר בני אדם ולאחר מכן התנגש בעץ.

בהמשך אותר הרכב נטוש במרחק של מאות מטרים מהזירה, בעוד הנהג הצליח להימלט.

העיתון הגרמני "בילד" ציטט עדי ראייה שסיפרו כי רכב מסחרי לבן נסע במהירות לעבר הקהל. לדבריהם, לאחר הפגיעה יצא הנהג מהרכב ונמלט ברגל.

מוקדם יותר נפצעו באורח קל ארבעה ממשתתפי המצעד באירוע נפרד, לאחר שכדורי איירסופט נורו לעברם מדירה לאורך המסלול. גם שני שוטרים היו יעד לירי אך לא נפגעו. לפי הדיווחים, בשלב זה לא נמצא קשר בין אותה תקרית לבין אירוע הדריסה.

האירוע מצטרף לשורת מקרי דריסה קטלניים שאירעו בגרמניה בשנים האחרונות. בדצמבר 2024 נהרגו שישה בני אדם לאחר שרכב דהר לתוך קהל בשוק חג המולד במגדבורג. בהמשך אירעו מקרי דריסה קטלניים נוספים במינכן, במנהיים ובלייפציג, שגבו קורבנות ופצועים רבים.