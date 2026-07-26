במקביל לשיתוף הפעולה ההדוק עם וושינגטון, גורמים במערכת הביטחון מנהלים בימים האחרונים שיח רציף ואינטנסיבי עם גורמים מקבילים במדינות המזרח התיכון.

בכאן חדשות דווח כי המטרה היא להדק את התיאום הביטחוני ברקע ההיערכות לאפשרות של הסלמה נרחבת באזור, ככל שארצות הברית תעלה מדרגה בעוצמת התקיפות שלה בשטח איראן.

גורם ישראלי התייחס למגעים ואמר: "במהלך מבצע 'שאגת הארי', ישראל הייתה בקשר עם מדינות באזור, מדינות שהבינו את הסכנה הנשקפת מהמשטר האיראני. השיח עם אותן מדינות ממשיך ומתחזק".

עוד פורסם כי במסגרת ההיערכות האזורית, האמריקנים פרסו במרחב אמצעים ותשתיות נוספות, אשר משמשים את בעלות הברית באזור, ובכללן את ישראל, לצורך התמודדות עם האיומים מצד טהראן.

בירושלים מעוניינים לחדש את הלחץ הצבאי והתקיפות באיראן. מלבד התוכניות לפגיעה במתקני הגרעין, נבחנת גם אפשרות לפגוע בתשתיות אנרגיה ובבתי זיקוק במדינה, במטרה להפעיל מנוף לחץ משמעותי שיאלץ את המשטר לוותר על תוכנית הגרעין שלו.

הנשיא הרצוג על שיחתו עם מלך בחריין גרגורי באדו; סטילס: עמוס בן גרשום, לע"מ

על רקע המתיחות הביטחונית, התקיימה מוקדם יותר הערב שיחה טלפונית בין מלך בחריין, חמד בן עיסא אאל ח'ליפה, לבין נשיא המדינה יצחק הרצוג.

השניים דנו בדרכים להעמקת היחסים והידידות בין המדינות ובחשיבותם של הסכמי אברהם, בהובלת ארצות הברית, להבטחת הביטחון, היציבות והשגשוג במזרח התיכון.

בהודעה מטעמו של הרצוג צוין כי השניים שוחחו על ההתפתחויות האחרונות והדגישו את נחיצות הדיאלוג והשיתוף בין מדינות האזור. הנשיא בירך את המלך על מנהיגותו וחזונו והודה לו על תרומתו לקידום השלום.