הפריימריז במפלגת הציונות הדתית

מפלגת הציונות הדתית פרסמה הערב (ראשון) את תוצאות הבחירות המקדימות שקיימה המפלגה לקראת הבחירות לכנסת.

בראש הרשימה, אחרי היו"ר סמוטריץ', ניצבת אורית סטרוק, אחריה במקום השני שמחה רוטמן, במקום השלישי נמצא צבי סוכות. את חמשת המקומות הראשונים סגרו אוהד טל ומנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים.

אל המקום השישי הגיעה מיכל וולדיגר, אל המקום השביעי הרב שמואל ששון, במקום השמיני צביקה וישנגרד, במקום התשיעי איתם תם ובמקום העשירי נתן זאובמן. ההצבעה התקיימה בשני מוקדים - תחילה במטה המפלגה בישוב שוהם ובשעות הצהריים במלון רמדה בירושלים.

לצד הנבחרים צפוי סמוטריץ' לשריין שני מועמדים, אחד מהם צביקה מור שצפוי להתברג בחמישייה הראשונה של המפלגה.

בפריימריז הצביעו 170 חברי מרכז מתוך 173. בין השלושה שלא הגיעו להצבעה נמנים השר אופיר סופר וח"כ משה סולומון. מדובר ב-98.5 אחוזי הצבעה.

"אני מרגיש כמו לפני בחירות 92": השר סמוטריץ' בפריימריז של מפלגת הציונות הדתית

השר סמוטריץ' הזהיר לאחר שנודעו התוצאות כי "הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת שמזכירה את בחירות 92 ערב הסכמי אוסלו הארורים - אם גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הוא יהרוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון ועם שותפיו לשמאל יחזור לנתיב אוסלו להקמת מדינה פלסטינית".

לדבריו "רשימת המועמדים שנבחרה הערב, יחד עם ידידינו צביקה מור ודמויות נוספות שיצטרפו בקרוב וירחיבו את הייצוגיות של הרשימה, תביא בע"ה את הניצחון בבחירות הקרובות".

סמוטריץ' ציין "בזכותכם, בחרנו הערב נבחרת מנצחת לציונות הדתית. אני גאה בכל אחד ואחת ממי שנבחר הערב לייצג את הציונות הדתית בכנסת הבאה. יש לנו כאן אנשי רוח ומעשה, אנשי ביצוע נמרצים עם עשייה מוכחת, לצד אידאולוגיה מוצקה ומטרה משותפת אחת - לפעול למען מדינת ישראל מתוך מחויבות לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.

"הערב הזה מוכיח יותר מכל, כי התנועה שלנו היא דמוקרטיה חיה ובועטת, שמאפשרת התמודדות מכובדת וממשיכה להצמיח מתוכה את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל", סיכם.

ח"כ רוטמן מגיב לתוצאות הפריימריז צילום: ערוץ 7

ח"כ שמחה רוטמן אמר: "אני רואה בתוצאה הזו לא רק הבעת אמון אישית בי, אלא בעיקר שליחות ומחויבות גדולה. אמשיך לפעול בנחישות למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. בראש ובראשונה, למען השלמת תיקון מערכת המשפט, למען ההתיישבות ולמען חיזוק הזהות היהודית של עם ישראל.

הפריימריז הסתיימו. עכשיו כולנו יחד, מאוחדים, יוצאים למשימה הבאה: לנצח בבחירות ולהמשיך לפעול למען מדינת ישראל, למען עם ישראל ולמען הגשמת החזון של 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'", דברי רוטמן.

ח"כ צבי סוכות לערוץ 7: זו רק תחילת הדרך, נגיע להישגים גדולים צילום: ערוץ 7

ח"כ צבי סוכות הגיב: "אני רוצה לברך את חברי המרכז שנתנו בי אמון. אחרי תקופה ארוכה בכנסת קיבלתי אמון להמשך עשייה. זו רק תחילת הדרך, אנחנו צריכים מפלגה גדולה, זה קשוח מול הסקרים אבל אפשר לנצח".

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90