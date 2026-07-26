צה"ל מודה הערב (ראשון) כי הטיול שעבר בכפר הפלסטיני תל ביום שישי והסתיים בפיגוע רצחני, היה ידוע לצה"ל שעות לפני שיצא לדרך, כך פרסם דורון קדוש בגלי צה"ל.

למרות שהטיול היה מוכר לצבא - הוא לא פעל בשום בצורה - לא מנע את הטיול וגם לא אבטח אותו.

דובר צה"ל אישר כי "התקבל מידע אודות הטיול מספר שעות לפני יציאתו". עם זאת הדגישו בצבא כי הטיול לא אושר או תואם בצירים הנדרשים וכי נדרש לקיים תהליך אישור סדור כדי לשמור על ביטחון המטיילים, משום שטיול שאינו מאושר לא מקבל מעטפת ביטחונית.

בצה"ל לא הסבירו בתגובה, מדוע למרות שהטיול היה ידוע לצה"ל, מפקדי הצבא לא עשו דבר בעניינו. "הממצאים יוצגו בשקיפות למשפחות השכולות", נמסר מטעם דובר צה"ל.

נזכיר כי בתחקיר ראשוני לאחר הפיגוע קבע הצבא כי הטיול שהוביל לעימות הרצחני לא היה מוכר לצבא.

בפיגוע נרצחו בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא הי"ד. הרמטכ"ל זמיר הגדיר את הפיגוע כ"אירוע טרור חמור וכואב". הוא הצהיר: "הגיע לכל המחבלים ונבוא איתם חשבון".