סערה באולפן חדשות 13 באדיבות חדשות 13

סערה באולפן חדשות 13 בפאנל שעסק בפיגוע הקשה סמוך לחוות גלעד בסוף השבוע. איש התקשורת ופעיל הימין ברל'ה קרומבי תהה כיצד "מטילים את האשמה על היהודים שנרצחו במקום על הרוצחים?,.

הכתב אור הלר התעמת בשידור עם קרומבי וכן עם יו"ר מנכ"ל ההנהגה של תנועת בית"ר, יגאל ברנד, שהגנו על המתיישבים שטיילו במקום. ברנד סיפר כי בצעירותו נהג לטייל באזור ואף מגיע אליו עם ילדיו. "משחר הציונות החיבור לאדמה ולקרקע הוא חלק מערכי הציונות".

משתתף נוסף בפאנל, איש השמאל יריב אופנהיימר, טען כי אסור לקרא לאירוע שהתקיים "טיול" כיון שלדבריו זו היתה פרובוקציה מכוונת, שנועדה להתגרות בפלסטינים ולהוביל להסלמה. "חסרה לי המילה אחריות" אמר אופנהיימר. "יש כאן שרים וממשלה שמתסיסים את השטח".

במהלך הפאנל הציג קרומבי את סיכת תל חי על דש חליפתו. "בתקשורת הישראלית של היום אתם הייתם מאשימים גם את טרומפלדור. למה הוא היה צריך להגיע לתל חי, אזור מלא בערבים?", אמר קרומבי והאשים כי התקשורת באוטו-אנטישמיות, כיון שהיא בוחרת את הצד של הפלסטינים.