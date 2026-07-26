סקר שערך מכון 'קנטאר' עבור כאן חדשות מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-22 מנדטים ומפלגת ישר ב-21.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד מתרסקת לשפל של 14 מנדטים, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, ש"ס 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5, מפלגת הציונות הדתית 5 ומפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל 4.

גוש הימין מגיע בסקר זה ל-52 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו ל-58.

נתניהו ואיזנקוט זוכים לשיעורי תמיכה דומים בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. ראש הממשלה נתמך על ידי 39% מהציבור, ואיזנקוט מאחוריו עם 38%.

הפער בין נתניהו לבנט גדל, ובעוד שנתניהו זוכה לשיעורי תמיכה דומים, רק 31% מהציבור סבורים שבנט מתאים לשוב לתפקיד.