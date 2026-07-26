זכייה בדירה בשווי של כ־2.5 מיליון שקל נשמעת כמו חלום של כל ישראלי. אלא שבמקרה של ההגרלה שקיימה חברת "אנשי העיר", יש מי שטוענים שהחלק המעניין בסיפור מתחיל דווקא אחרי ההכרזה על הזוכה.

במקור, ההגרלה נועדה ללוות קמפיין מכירות רחב. הרעיון היה פשוט: בין רוכשי הדירות תוגרל דירה נוספת במתנה. על פי הפרסום, הציפייה הייתה להיקף מכירות גדול בהרבה, אולם למרות שנמכרו פחות דירות מהמתוכנן, החברה קיימה את ההגרלה כפי שהתחייבה.

השבוע הוכרזה הזוכה, שקיבלה דירת שני חדרים סמוך לכיכר המדינה, בשווי מוערך של כ־2.5 מיליון שקל. אלא שמיד לאחר מכן החל להתפתח ברשת דיון סביב השאלה כמה באמת שווה הזכייה.

על הזוכה עשויות לחול חבויות מס שונות, ובהן מס על זכייה, מס רכישה, מס יסף, מע"מ והוצאות נוספות כמו שכר טרחת עורך דין ואגרות. לפי החישוב שהציג, העלות הכוללת עלולה להגיע לכ־1.65 מיליון שקל - אם כי החבות בפועל תלויה בנסיבות העסקה ובהוראות הדין.

מעבר למספרים, הסיפור הצית דיון רחב יותר סביב מבצעי נדל"ן והבטחות שיווקיות. האם הטבה נוצצת צריכה להיות שיקול מרכזי ברכישת דירה, או שמא יש לבחון קודם את כלל העלויות והמשמעויות הכלכליות? גם במקרה הזה, נראה שהתשובה מורכבת יותר מכפי שנדמה במבט ראשון.