בשבוע שעבר התעלפנו על מסעדה שהפכה לכשרה, והשבוע נפרגן לשף שלא מזוהה עם כשר, שיצר תפריט כשר ומדליק.

השף, יונתן רושפלד, הצטרף ל"מארי" הנתנייתית, היושבת על גג מלון עם נוף מטורף. תוסיפו לזה את השף המטורף, ותקבלו ארוחה מהשחקים.

ההתחלה כללה שני קוקטיילים מגניבים: הראשון הוא חלק מספיישל (ולא תזכו לראות אותו) עם ליצ'י, אבטיח ועוד דברים טובים; השני הגיע עם המון טעם ושואו - הבעירו צמר פלדה מתחת לכוס והייתה אש (וזיקוקים).

המנה הראשונה הרשימה מיד: טונה בלופין עם ירקות בנגקוק מוקפצים. הטונה עם הסלט התאילנדי ממש הביאה לי חשק לטוס לתאילנד. אז רמזתי לאיש, שלא הבין: "תראה איזה סלט נחמד הם עושים שם. מה, לא תיקח אותי לתאילנד?".

רושפלד בכשר צילום: גיל אבירם

מנת התירס בג'וספר הייתה מסתורית ונגמרה ברגע: קלחי תירס צלויים וחרוכים, צ'יפס ארטישוק ירושלמי, בצל ירוק, קציפת ארטישוק ירושלמי וגלייז בלסמי. קרם הקוסביה עם התירס הצלוי - מרגשים. את עוברת מנעד של טעמים מהשרוף אל המעודן, כיף.

טרטר האינטיאס הוגש על טוסט לחם מחמצת רך עם סקורדיליה וצ'ילי מותסס - ביס מושלם. הפריכות החיצונית והרכות הפנימית של הטוסט, יחד עם האינטיאס, נותנים חשק לעוד. והיה עוד!

"סלט 24 רכיבים" המדהים התגלה כחידה שצריך לפתור. מצאנו שם מלפפון עגול, לפת, זוקיני צהוב, כמה סוגים של חסות, אבוקדו, עולש, סלקים צבעוניים, בצל ירוק, גרגירי חומוס במצב נביטה מתקדם, ורוטב - אוי, איזה רוטב. רושפלד לא מגלה מה יש בסלט הזה ומיהם ה-24 המאושרים, אבל גם בלי לדעת את הפתרון, זה סלט כייפי וטעים.

נורא מזכיר את תאילנד, אז רמזתי לו צילום: גיל אברהם

ההמבורגר היה טיפה מלוח, אבל היי - הוא הגיע עם מלפפוני צרעת (אותם מלפפונים אמריקאיים קטנים) ותפוח אדמה מעוך עם משהו שרוף מעל. לא הצלחתי לנחש מה שרפו שם - חידה שנייה להערב. אז שאלתי את המלצרית ליהי, שהייתה שירותית מאוד עם המלצות זהב. הנה תובנה: בחיים אל תתעלמו מהמלצה של מלצרית.

הפתרון: סלסה ורדה (שזה צ'ימיצ'ורי) ששרפו אותה על תפוח האדמה. מתברר שהמסעדה הזאת אוהבת לשרוף דברים, ואיזה טעם נפלא יש לזה!

לא לפספס את הלברק הפתוח כפרפר - יפהפה על שלולית צ'ימיצ'ורי, מרהיב, מדויק וטעים.

השף לא היה במקום, ונורא התחשק לי לשאול אותו: האם יש קטע כרגע עם כשר? עד כמה היה קשה לו לעשות תפריט כשר? האם הוא חוזר בתשובה? מתחזק? האם הוא מתכוון להצביע בבחירות הבאות לש"ס?

מארי: מלון LAGOON VERT נתניה

כשרות: רבנות מקומית

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פורסם בגיליון "נופשים"