הנהגת הציבור החרדי מגייסת את כוחה הצרכני למאבק ביוקר המחיה, וזאת בתגובה לסנקציות הכלכליות שהושתו לאחרונה על המגזר.

בתחילת חודש אלול צפוי לצאת לפועל מיזם צרכני נרחב, פרי יוזמה של "ועד הישיבות" ובגיבויים של גדולי הרבנים ומנהיגי הציבור.

התוכנית מבוססת על איגוד כוח הרכישה של כ-100 אלף בתי אב במטרה להשיג הוזלות קבועות ולהקל על העומס הכלכלי.

בכאן חדשות נחשף כי במרכז המהלך יעמוד כרטיס נטען ייעודי שיופץ בקרב ציבור האברכים, תחת השם "מלכי רבנן". לכרטיס זה יוזרמו משאבים כספיים מתרומות לצד מקורות מימון נוספים, והוא יקנה למחזיקיו גישה להטבות, הוזלות ברשתות המזון והצרכנות המובילות, ואף אפשרות להשתתפות בהגרלות.

על פי יוזמי התוכנית, היעד הוא הקמת מערכת שתפעל "כמעט כמו חברת אשראי". ההתאגדות של עשרות אלפי המשתתפים תספק להם כוח מיקוח משמעותי מול הרשתות. "אנחנו מביאים 100 אלף משפחות שילכו איתך באש ובמים, ובתמורה נביא מחירים זולים", ציין גורם המעורב בפרטי המהלך.

נוסף על השגת התנאים המועדפים, מתכוונים ב"ועד הישיבות" להעמיד מערך ניטור ופיקוח שיעקוב ברציפות אחר רמת המחירים בשוק. בכוונת הגוף המארגן להשתמש בכוח הצרכני המאוגד כמנוף לחץ ישיר וכאמצעי הרתעה מול רשתות השיווק כדי לדרוש את הורדת המחירים במקרה של התייקרויות.

בימים אלה מנהלים ב"ועד הישיבות" שיחות מתקדמות מול רשתות הצרכנות והמזון הגדולות במדינה, במטרה לגבש את ההסכמים הסופיים לקראת ההשקה שתרחש בתוך שבועות ספורים. צעד זה מעיד על ניסיונה של ההנהגה במגזר לייצר "רשת ביטחון כלכלית" עצמאית עבור משפחות האברכים ובני התורה.