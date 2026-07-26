דיון בדלתיים סגורות ייערך מחר (שני) בוועדת המשנה לענייני מודיעין ויעסוק בניסיונותיהן של מדינות עוינות להשפיע על תהליך הבחירות בישראל.

ראש השב"כ דוד זיני יחשוף בפני חברי הוועדה נתונים על אינדיקציות להתערבות חיצונית. גם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג יופיע בפני הוועדה.

במהלך הישיבה החסויה, מתכוון ראש השב"כ להציג בפני חברי הוועדה ממצאים הנוגעים ליכולות הניטור והמעקב של המערכת הביטחונית אחר העברות כספים חסויות המיועדות להשפעה פוליטית פנימית.

במקביל, ח"כ עמית הלוי (הליכוד) טוען כי גורמים איראניים פועלים באופן אקטיבי כדי לחבל במערכת הבחירות הקרובה לכנסת.

לטענתו, מדובר בניסיון מתוכנן היטב להשפיע על התודעה הציבורית, להביא להפלת ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלת הימין, ולסלול את הדרך לעליית השמאל לשלטון.

"גורמים איראנים פועלים לחבל בבחירות לכנסת, כדי להפיל את נתניהו והימין ולהעלות את השמאל לשלטון. זו לא השערה - יש לנו אינדיקציות ברורות לכך".

בדבריו הדגיש הלוי כי גופי הפיקוח והביטחון פועלים נמרצות כדי לבלום את האיום ולמנוע מעורבות זרה בהליך הדמוקרטי. "אנחנו פועלים לסכל כל ניסיון כזה, כדי לשמור על הפתק שלכם, על הריבונות שלכם אזרחי ישראל".