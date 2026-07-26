יאיר גולן, יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", פוה במסר בשפה הערבית לחברה הערבית בישראל המבאר את עמדתו בנוגע ל"טרור היהודי" ביו"ש.

גולן טען, כי "הטרור היהודי מבעיר את השטחים", וכי "זה מה שקרה בשישי", בהתייחסו לפיגוע ביום שישי בו חטף פלסטיני רובה ורצח את בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא הי"ד.

לדברי גולן, אירועים מסוג זה ימשיכו להתרחש "כל עוד הממשלה מגבה את הטרור". הוא הגדיר את "השתוללות הטרור היהודי בשטחים" כ"פשיטת רגל של הממשלה, שהחליטה לשרת טרוריסטים ועבריינים במקום את אזרחי ישראל".

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" הבטיח לקהל היעד הערבי לפרק את המאחזים, ו"לטפל ביד ברזל בטרור היהודי באמצעות השב"כ והמשטרה".