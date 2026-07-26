ציון דרך להתיישבות בצפון: כ-4,000 משתתפים, בהם חברי כנסת, רבנים ואישי ציבור, התכנסו הערב (ראשון) ברמת ארבל כדי לחגוג ארבע שנות אחיזה בקרקע בנקודת ההתיישבות הראשונה שהוקמה בגליל מזה 30 שנה.

האירוע סימן את תחילתו של מהלך ציבורי לקידום תוכנית חירום לאומית להקמת נקודות יישוב יהודיות נוספות באזור, לאחר עשרות שנים של הקפאת בנייה יהודית במקביל לבנייה ערבית נרחבת.

במפגן התמיכה השתתפו ראשי תנועת "נחלה", דניאלה וייס וצבי אלימלך שרבף, לצד חברי כנסת ואישי ציבור.

חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) הדגיש כי "המפעל הציוני ייבחן בגליל - ובגליל ניבחן ברמת ארבל. יש להכריז על המקום לאלתר כאתר זמני, ובהמשך להפכו לקבוע. מכאן תצמח תנופת ההתיישבות בגליל, וחובה לחזור למושגי היסוד של הציונות - ייהוד הגליל, כי זה או ייהוד או פלסטיניזציה ואיסלמיזציה. מה שעשינו בקדנציה הזו ביהודה ושומרון, נעשה גם בגליל".

חבר הכנסת אלי דלל (הליכוד) הוסיף "ההתיישבות - זה הביטחון של המדינה, ההתיישבות זו הנשמה של המדינה. בכל תקופה יש את ההתיישבות שלה. אם אנחנו רוצים לשרוד במדינה הזאת, ואם אנחנו רוצים להמשיך לחיות במדינה הזאת, ואם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תמשיך להתפתח - אנחנו חייבים להתיישב בכל הגליל, ובכל הנגב, ובכל מקום בארץ ישראל. אתם מביאים ביטחון, גאווה וכבוד לעם ישראל".

דניאלה וייס הצהירה: "הגעתי היום בשמחה אל רמת ארבל וחשתי ברוח גדולה המנשבת מהמקום אל מרחבי הגליל כולו. רוח שתביא להגשמת החזון של יהוד הגליל ולהצלת אדמות הלאום מידי האויב המשתלט עליהן ללא רחמים. לצד הרוח הגדולה של החלוצים, הממשלה חייבת להפעיל תוכנית חירום לאומית ןלהוביל התיישבות יהודית בשורת רכסים חדשים בכדי לשמור על ישראל".

במסגרת תוכנית החירום הלאומית שיוזם גרעין המשפחות בשיתוף תנועת "נחלה", מתוכננת הקמתם של 30 יישובים חדשים ועלייה מיידית של גרעינים לקרקע. אנשי המקום דורשים את הסדרתו הרשמית של היישוב הקיים, לצד יצירת רצף התיישבותי בלב הגליל.