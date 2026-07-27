הרב יעקב אהרן פרבר ז"ל הלך לעולמו בגיל 32 בלבד לאחר שנים שבהן חלה.

הרב פרבר נפטר בבית החולים לאחר שמצבו הידרדר במהלך טיפול רפואי מתוכנן שעבר.

הוא נולד במונטריאול שבקנדה לאביו הרב משה צבי פרבר, מחשובי חסידי בעלזא בעיר, ולאמו חיה ציפורה, בתו של הרב משה שוורץ, מזקני וחשובי חסידי בעלזא בירושלים.

בשנים האחרונות עמד מאחורי יוזמת "מעלות צור", תוכנית שנועדה לשלב חרדים בבסיסי הצבא תוך הצבת תנאים שנועדו לשמור על אורח חייהם.

בין היתר ביקש כי המשתתפים במסלול ישרתו ללא מדים, וכי התוכנית תהיה מיועדת לגברים נשואים שאינם לומדים בישיבה ושומרים על קשר עם רבנים.

בריאיון שהעניק בעבר לעיתונאי שילה פריד סיפר עד כמה היה חשוב לו שהמצטרפים לתוכנית יישארו מחוברים לעולם הרבני. "כשהייתי מראיין אנשים הייתי שואל שאלה ראשונה: עם מי התייעצת לפני שבאת? היה חשוב לי לשמוע שיש לו רב שהוא מתייעץ איתו ומחובר אליו", אמר.

לצד פעילותו במסגרת התוכנית, היה פרבר מעורב בחיי הקהילה בגבעת זאב ופעל במשך השנים במסגרת מוסדות בעלזא במקום.

הוא הותיר אחריו את רעייתו ושישה ילדים. בתו הצעירה נולדה לפני חודשים אחדים.