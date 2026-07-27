פעילי מטה "צדק לעמירם" ממשיכים במחאה נגד ראש השב"כ לשעבר ומועמד מפלגת "ישר", יורם כהן, ודורשים ממנו תשובות בנוגע לפרשת העינויים והחקירות בפרשת עמירם בן אוליאל.

אמש (ראשןן) המתינו פעילי המטה מחוץ לחוג בית שקיים כהן בעומר, כשהם נושאים שלטים במחאה על התנהלות השב"כ בתקופה שבה עמד בראש הארגון.

במהלך המפגש קראו הפעילים לעבר כהן: "נשמח לתשובות אם יש לך דקה. אנחנו ממש רוצים תשובות, ובאמת כל הציבור רוצה תשובות. לענות יהודים זה ישר? מה אתה אומר יורם? הודית שהיית צריך לענות אותו כדי להוציא הודאה. אני אשמח לדעת למה". הפעילים ביקשו מכהן להתייחס לטענות שהעלו בנוגע לשיטות החקירה שהופעלו בפרשה.

במטה "צדק לעמירם" טענו כי "לענות נחקרים זה לא ישר וזה לא דמוקרטי. יורם כהן הוא מספר אחת בישראל בהפרת זכויות אדם. בית המשפט קבע כי תחתיו הוצאו הודאות בעינויים מקטין ומעמירם בן אוליאל, ובית המשפט פסל את מרבית ההודאות בעקבות רמיסת זכויות הנחקרים בתיק. העינויים האלו רשומים על יורם כהן. מי שמענה נחקרים לא ראוי לכנסת, ואנו קוראים לכל מי שזכויות אדם בישראל חשובות לו לשים קו ברור - מי שעינה נחקרים לא ראוי לכנסת".

בשבועות האחרונים מגיעים פעילים לחוגי הבית של יורם כהן ומפלגת ישר ברחבי הארץ, במטרה לדרוש ממנו תשובות בנושא. בין היתר, קיימו הפעילים מחאות בבנימינה, חולון, מודיעין ודימונה.