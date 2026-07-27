הסודות של אורי גלר - כמו שלא שמעתם || ׳בסלון של שרון׳ - פרק #3

המנטליסט אורי גלר התארח בפודקאסט "בסלון של שרון" ונשאל על ידי המגיש שרון גל האם הוא אדם מאמין.

"איזו שאלה", השיב גלר. "ברור. אמונה זה דבר שאתה נולד איתו - זה לא משהו שאתה לומד כי זה מוטמע בתוך הנשמה, הלב, המוח והגוף. אני מאמין שיש אלוהים מעלינו".

גלר שיתף בפגישה מיוחדת שנערכה בינו לבין הרבי מליובאוויטש זצ"ל. "גרתי המון שנים בניו יורק ויום אחד הגיע אלי אדם דתי ואמר: 'הרבי רוצה לפגוש אותך'. זה היה לפני 50 שנים והייתי בן 30. הרבי היה בהלם כשכופפתי איתו כפית ועשיתי טלפתיה. האנרגיות שלו עצומות. הזכרת את השם שלו והשיער שלי סמר".

באותה פגישה גלר זכה גם לכבוד מיוחד. "אני ישראלי חוצפן. ידעתי שהרב היה מחלק דולר לאנשים. אז אמרתי לו: 'אני אדם מיוחד ורוצה שטר של 2 דולר'. הוא שלח מישהו שיביא שטר כזה ואז ביקשתי בחוצפה גם חתימה. גם זה קרה. ואז מישהו נכנס עם חנוכייה גדולה ורצינית וקיבלתי את זה מתנה. רגע לפני הוא חיבק את החנוכייה ומבחינתי הוא הכניס אליה אנרגיות. ישבתי איתו לפחות שעה ביחידות".

במהלך השיחה התייחס המנטליסט גם לקריירה הארוכה שלו, לקשרים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובנימין נתניהו. כשנשאל מי לדעתו ינצח את הבחירות הבאות אמר ללא היסוס כי מדובר בראש הממשלה הנוכחי.