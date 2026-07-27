אין עם מי לדבר: מה עושים כשחשבון הווטסאפ נחסם בלי סיבה?

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מה הייתם עושים אם בוקר אחד הייתם מתעוררים ומגלים שחשבון הווטסאפ שלכם נחסם בלי התרעה מוקדמת?

היקף התופעה כבר הביא להתערבות של איגוד האינטרנט הישראלי. בקו הסיוע לאינטרנט בטוח התקבלו פניות של משתמשים שנחסמו, והאיגוד פנה למטא בניסיון להבין מה עומד מאחורי האירוע ולסייע לנפגעים. בשלב זה עדיין אין הסבר חד-משמעי לגל החסימות.

אחת העדויות שפורסמו בישראל מתארת כיצד השימוש בוואטסאפ התנהל כרגיל לחלוטין, עד שהחיבור לגרסת הווב נותק. כאשר המשתמש ניסה להמשיך דרך הטלפון, התברר לו שגם שם נחסמה הגישה לחשבון.

עדויות נוספות מציירות תמונה דומה של חסימה פתאומית, ללא הסבר מפורט שמאפשר למשתמש להבין איזו פעולה הובילה אליה.