סיפורה של הדסה ארליך

בגיל 100: הלכה לעולמה הדסה ארליך, אשתו של ישראל ארליך ז"ל, מבכירי מחלקת העליה של הסוכנות היהודית ת"א ויו"ר חברה קדישא בתל אביב לשעבר, ואימם של ז'אבו ארליך הי"ד והרבנים איציק ויגאל אמיתי.

ארליך הייתה ניצולת התקופה שקדמה לשואה, שעלתה עם משפחתה לארץ ישראל בשנת 1934 לאחר שאביה הקדים להגיע כדי להכין את הקרקע לעליית המשפחה. ילדותה עברה בין קושיצה שבסלובקיה, מונקאץ' וראשית ההתיישבות בארץ, בעוד שרבים מבני משפחתה שנשארו באירופה נספו בשואה.

במהלך חייה התנדבה במסגרת מגן דוד אדום בתקופת מלחמת העצמאות, נישאה לישראל ארליך, גידלה משפחה והקדישה שנים רבות לעבודה, להתנדבות, לסיוע להוריה ולהנצחת זכר משפחתה.

לפני כמה שנים הופק סרט תיעודי המתעד את סיפור חייה, ובו היא חוזרת לתחנות המרכזיות במסעה - מילדותה באירופה, דרך העלייה לארץ והקמת המשפחה, ועד לעדות האישית על אובדן קרוביה בשואה ועל החיים שבנתה בישראל.

הלוויתה תתקיים היום (שני) בשעה 17:00 בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב. יושבים שבעה ב'בית שלום' רח שי"ר 2, תל אביב.