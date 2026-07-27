ג׳עלה - שיר חדש

להקת ג'עלה פרסמה את הסינגל "שיר חדש", שכתבו והלחינו חברי הלהקה ומלווה בקליפ שצולם בתקוע.

חברי הלהקה מספרים כי המוזיקה מלווה אותם "בכל רגע של חיינו, בטוב ובפחות טוב, בשמחה ובכאב ואולי יותר מכל דבר אחר, המוזיקה עבורנו היא ביטוי של תפילת הלב. אם זה בהופעות ובאירועים , בטיולים בארץ ובעולם, או בניגון יחד עם חברים במדבר , התפילה תמיד שם".

בקליפ, ביקשו מהבמאי ינאי יעקב ליין, לתעד רגעים של נגינה ותפילה מחיי היום־יום שלהם בתקוע. את דבריהם חתמו בתפילה, "יהי רצון שנזכה למזמור שיר של לעתיד לבוא במהרה".

על ביצוע השיר חתומים אלירן מזוז בגיטרות ושירה, חנני זית בנאי ושירה, גל חבר בעוד, קאנון ושירה, עמית שרון בכלי הקשה, תופים ושירה וערן קליין, שהיה אחראי גם על ההפקה, ההקלטה, הפסנתר, הגיטרה, המיקס והמאסטרינג. את הקליפ צילם, ביים וערך ינאי יעקב ליין, ובעריכת הסטודיו השתתף דויד סבן.