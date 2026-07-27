האם עצירת התקיפות האמריקניות נגד איראן מסמנת שינוי כיוון בוושינגטון, או שמדובר בהפוגה זמנית בלבד לפני המשך המערכה? הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, מעריך בשיחה עם ערוץ 7 כי בשלב הזה אין סיבה לראות במהלך שינוי במדיניות האמריקנית.

דבריו נאמרים על רקע הדיווח ב"ניו יורק טיימס", שלפיו ארצות הברית עצרה את תקיפותיה נגד איראן בעקבות חשש משחיקה במלאי המיירטים. עזריאל עצמו מסתייג מקבלת הדיווח כפשוטו.

"אני לא הייתי קונה כל דיווח כמו שהוא. גם די מוזר שאמריקאים הדליפו חיסרון כזה מבחינתם", אמר. עם זאת, לדבריו, גם אם אכן קיים שיקול כזה, אין משמעות הדבר שהיעדים האסטרטגיים השתנו. "ההחלטה לעצור כרגע את התקיפות היא החלטה טקטית שלא משנה את המטרות המשותפות לאמריקאים ולישראל בהמשך".

עזריאל סיפר כי גורם המעורה בשיחות מול האמריקנים הביע בפניו אופטימיות באשר להמשך ההתפתחויות. "יש סיכוי טוב לשינוי במזרח התיכון, לא פחות ולא יותר", ציטט אותו.

להערכתו, המערכה רחוקה מסיום וייתכן שעצירת התקיפות נועדה לאפשר פרק זמן קצר של התארגנות. הוא אף אינו שולל את האפשרות שחלק מההערכות וההדלפות המתפרסמות בימים אלה משמשות "מסך עשן".

"אנחנו רחוקים מסיום לסיפור הזה", הדגיש.

עזריאל ציין כי לצד האינטרסים המשותפים לישראל ולארצות הברית קיימים גם פערים, במיוחד בכל הנוגע למצר הורמוז. למרות זאת, הוא סבור כי המציאות הנוכחית משרתת בשלב זה גם את ישראל: איראן ממשיכה לספוג תקיפות, בעוד בישראל המשק פועל כרגיל, אין ירי איראני ולא נרשמת שחיקה במלאי המיירטים.

לדבריו, גם מדינות המפרץ משלמות מחיר כלכלי וביטחוני בעקבות המצב, עובדה שמקרבת את האינטרסים שלהן לאלו של ישראל. בהקשר זה הזכיר את שיחת הטלפון שיזמו שלטונות בחריין עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ואת דבריו של הרצוג, שלפיהם הוא ומלך בחריין איחלו הצלחה לראש הממשלה לקראת נסיעתו לארצות הברית.

עזריאל סבור כי ניתן לראות בכך ביטוי לשיתוף אינטרסים אזורי, לצד מגעים נוספים המתקיימים מאחורי הקלעים ואינם מגיעים לידיעת הציבור.

באשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עזריאל הזהיר מפני ניסיון לקבוע באופן חד-משמעי מה יהיו צעדיו הבאים. לדבריו, טראמפ אמנם קשוב לדעת הקהל, אולם על פי הסקרים שבהם נתקל, התמיכה במלחמה בקרב המפלגה הרפובליקנית ותנועת MAGA נותרה גבוהה, גם לנוכח הקולות הביקורתיים הנשמעים מתוך המחנה.

בהתייחס לעתידה הפוליטי של ארצות הברית אמר עזריאל כי המגמות הבדלניות מטרידות אותו, אך ציין כי על פי סקר שראה לאחרונה, מזכיר המדינה מרקו רוביו נמצא בתנופה מחודשת ונחשב בשלב זה לבעל סיכויים טובים במרוץ עתידי לנשיאות. עם זאת, הדגיש כי מוקדם מאוד לדעת כיצד תתפתח המערכת הפוליטית האמריקנית.

לצד השיקולים הצבאיים והמדיניים, הזכיר עזריאל גם את המחיר שמשלמת ארצות הברית במהלך הלחימה. לדבריו, טראמפ נדרש לספק תשובות בנוגע לעלות המערכה ולנפגעים האמריקנים, וכן להתמודד עם הפער שבין הצהרותיו על השמדה מוחלטת של היכולות האיראניות לבין המציאות בשטח.

עם זאת, עזריאל הדגיש כי במהלך המערכה נרשמו הישגים משמעותיים, הן מצד ישראל והן מצד ארצות הברית - וכי מבחינתו, עצירת התקיפות הנוכחית אינה מעידה שהמערכה הגיעה לסופה.