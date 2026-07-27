דוח חדש של משטרת ישראל לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2026 מצביע על ירידה של כ-20% בהיקף גניבות כלי הרכב בהשוואה לאותה התקופה בשנה שעברה.

זוהי השנה השלישית ברציפות שבה נצפית ירידה במספר הגניבות, בהמשך לירידה בשיעור של 19% שנרשמה בשנת 2025 מול שנת 2024.

על פי הנתונים הרשמיים שרוכזו ביחידת אתג"ר, במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה נגנבו ברחבי המדינה 6,317 כלי רכב, זאת לעומת 7,929 כלי רכב שנגנבו במחצית הראשונה של שנת 2025.

במשטרה מציינים כי ירידה זו בהיקף העבירות מתרחשת במקביל להתרחבות מתמדת של מצבת כלי הרכב על הכבישים, שגדלה בכמיליון ורבע רכבים במהלך עשר השנים האחרונות.

הנתונים העדכניים מעלים עוד כי קצב הירידה הנוכחי מציב את מניין הגניבות ברמה הקרובה לשיאים הנמוכים שתועדו בזמן סגרי הקורונה, מועד שבו המגבלות על התנועה צמצמו את יכולת הפעולה של חוליות הגנבים. נקודת השוואה היסטורית מראה כי שיא גניבות הרכב בישראל נרשם בשנת 2005, אז נגנבו 37,524 כלי רכב - נתון הגבוה פי שלושה ויותר מההיקף הנוכחי בקצב השנתי.