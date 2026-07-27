ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הצהיר בכנס INSS לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה בכוונתו להכריז על קטאר כמדינת אויב, והאשים אותה במימון טרור ובניהול מערך השפעה בינלאומי נגד ישראל.

"בממשלה הבאה - אכריז על קטאר כמדינת אויב", אמר בנט. "מדובר בסרטן ששולח גרורות למערב, ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל".

בנט החריף את דבריו וטען כי פעילותה של קטאר מכוונת נגד עצם קיומה של מדינת ישראל. "קטאר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח גרורות למערב ואפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה להשמיד את מדינת ישראל".

לדבריו, האחריות הקטארית אינה מסתכמת בתמיכה מדינית או כלכלית בחמאס. "בתור מממנת ראשית של טרור אסלאמיסטי, ובראשו חמאס, ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר", אמר.

בנט טען עוד כי קטאר בנתה לאורך השנים מערך השפעה עולמי שמטרתו לפעול נגד ישראל, והצביע בין היתר על רשת אל-ג'זירה.

"קטאר הקימה מפעל השפעה עולמי לחיסול ישראל - בצורה מתוחכמת היא מפעילה ומממנת את רשת אל-ג'זירה האנטישמית, שמהדהדת את מסרי חמאס ומסיתה נגד ישראל", אמר.

בסיום דבריו קשר בנט את הסוגיה לחקירת אירועי 7 באוקטובר וטען כי אילו הייתה מוקמת ועדת חקירה, מעמדה של קטאר היה צריך להיות אחת הסוגיות המרכזיות הנבחנות במסגרתה.

"לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר ה-7.10, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה - קטאר היא מדינת אויב, ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל".