יפה שלי - אסף הרץ

לקראת ט"ו באב משיק הזמר והשחקן אסף הרץ את הסינגל החדש "יפה שלי", שיר אהבה אישי שכתב והלחין יחד עם ליעם חכמון.

לדברי הרץ, השיר נולד מתוך רגע משמעותי בתחילת הקשר עם רעייתו הדר כש"עוד הייתי בין העולמות, לומד חסידות ועובד בשבת, מאוהב בקב"ה, אבל עוד מפחד מלעשות צעדים שישנו את המציאות שלי".

הוא סיפר כי במהלך פגישתם הראשונה, כשעדיין היה בעיצומו של תהליך אישי ורוחני, אמרה לו, "לא יודעת מה איתך, אבל אני רוצה בית של עבדי השם" - משפט שלדבריו שינה את חייו והעניק לו כיוון חדש.

הרץ כתב כי באותו רגע ראה בעיני רוחו את עתיד משפחתו, וכי הדברים פתחו בפניו "צוהר בנשמה" להמשיך בתהליך הרוחני שעבר.

הוא הוסיף כי השיר יוצא לקראת ט"ו באב, שלדבריו הוא "זמן כל כך חשוב ומלא בקדושה וגאולה, ובעיקר באהבה שאינה תלויה בדבר".

"יפה שלי" הוא הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה של הרץ, הצפוי לצאת לקראת תקופת החגים.