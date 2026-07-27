קמפיין הבחירות הישראלי חצה את הים והגיע לקפריסין - אבל שם הוא כבר מעורר סערה. שלטי חוצות בעברית של מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט תועדו בימים האחרונים ברחבי האי, והובילו לתגובות חריפות מצד גורמים מקומיים וגם מצד ישראלים המתגוררים במדינה.

פידיאס פנאיוטו, חבר הפרלמנט האירופי מטעם קפריסין, פרסם תיעוד של אחד השלטים בחשבון ה-X שלו, שבו יותר מ-200 אלף עוקבים, וקשר אותו לנוכחות הישראלית ההולכת וגוברת באי.

"מדובר בהשתלטות ישראלית. התמונה הזאת צולמה לא בישראל, אלא במדינה שלי, קפריסין", כתב.

פנאיוטו הוסיף כי שלטי הבחירות הם מבחינתו חלק מתופעה רחבה יותר. "הפעם זו תעמולה פוליטית, אבל נהיה יותר ויותר נפוץ לראות שלטי חוצות המפרסמים נדל"ן בעברית ברחבי האי", טען. "זה פשוט לא בסדר. עלינו להגן על הריבונות של קפריסין".