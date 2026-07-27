הכלכלן שלמה מעוז נענה להזמנתו של ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט והצטרף למפלגתו החדשה כמי שיהיה מועמד מטעמה לתפקיד שר האוצר או לראשות משרד כלכלי אחר.

גולדשמידט הביע סיפוק רב מצירופו של מעוז וציין כי "שלמה הוא הכלכלן הטוב ביותר במדינת ישראל ואלה אינם דברים בעלמא. הוא היחידי שחזה נכון את ההתפתחויות הכלכליות החיוביות. בישראל מאז ה-7 באוקטובר שהביאו אותה למעמד של אחת המדינות העשירות בעולם, כאשר רוב הכלכלנים והפוליטיקאים משמאל חזו שחורות והיו פסימיים מאד.

הידע של שלמה הוא מדהים, משתרע על כל תחומי הכלכלה במדינת ישראל וחובק עולם ומלואו. בכל רגע נתון יודע שלמה את הנעשה לפרטי פרטים בכל סוגי השווקים בעולם, שוק המט"ח, שוק ההון, שוק הסחורות ועוד", הוסיף.

לדבריו "החשוב מכל: שלמה ניחן ברגישות חברתית גבוהה מאד והצטרפותו אלינו, תאפשר תיקון יסודי לטובה ביחס של הממשלה לזוגות הצעירים, לאזרחים הוותיקים, לאנשי המילואים - ולמצוקותיהם הכלכליות".

"אם יש מישהו בישראל יודע איך לעשות את התיקון - זה שלמה", סיכם.